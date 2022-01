Namesto božičnih daril posameznim strankam je boroveljsko podjetje Gradbeni materiali PAGITZ REGIOtaksiju podarilo 2000 evrov.

Podjetje se zaveda vrednote tega socialnega dvojezičnega taksija. Predvsem zato, ker za ceno javnih prometnih sredstev prevaža osebe, ki niso več dosti mobilne, da lahko same opravljajo svoja vsakodnevna opravila bodisi v trgovini, pri frizerju, pri zdravniku bodisi v lekarni.

Boroveljski Slovenci so ustanovili društvo REGIOservice z namenom, da njihov socialni taksi prevaža v treh občinah – Borovlje, Sele in Šmarjeta v Rožu tiste starejše in mlajše osebe, ki same ne morejo (več) voziti avtomobila in, ki jim je pot do javnega prometnega sredstva prenaporna ali časovno onemogočena. Predsednik društva Franc Wutti se veseli, da je tako veliko povpraševanje za socialnim taksijem in da so potniki zadovoljni.

Tako socialno ustanovo je treba podpirati in se je še bolj posluževati, poudarja gospod Pagitz.