Pliberški praznik šunke

Včeraj, 3. aprila, se je na pliberškem glavnem trgu po dvoletni pavzi zopet odvijal praznik šunke. Kljub hladnemu vremenu je bil obisk množičen, proizvajalci velikonočne šunke in drugih dobrot so bili zadovoljni. Naziv »cesar šunke« je osvojil Reinhard Prutej iz Vidre vasi, drugi je postal župan občine Dobrla vas Wolfgang Stefitz, tretji pa Franz Jamnig. Med obiskovalci so bili član predstojništva koroške kmetijske zbornice Marjan Čik, zbornični svetnik Štefan Domej, mestni svetnik Marko Trampusch, občinska odbornica Doris-Grit Schwarz, župan Stefan Visotschnig in podžupan Daniel Wriessnig.