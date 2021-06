Danes smo prejeli skupno tiskovno sporočilo občin Pliberk, Šentvid in Wolfsberg, da pliberškega in šentvidskega jormaka ter sejma »Kolomoni« letos ne bo.Razlogi za odpoved so med drugim pravila »PCT« (3G) in njihova kontrola.

V skupni izjavi so župani občin zapisali, da prav »kontroliranje 3G pravil iz časovnih in varnostnih razlogov ni možno.«Drugi razlog za odpoved je negotov nadaljnji razvoj pandemije oz. negotovost glede širjenja »Delta-variante« virusa. Župani Visotschnig (Pliberk), Martin Kulmer (Šentvid) in Hannes Primus (Wolfsberg): »Na ljudsko slavje kot je pliberški jormak se razstavljalci pripravljajo dva do tri mesece. Ker potrebujejo predvidljivost in varnost načrtovanja smo se zdaj odločili za odpoved in prosimo za vaše razumevanje.« Seveda upajo, da se bo »svetovna zdravstvena kriza sprostila, tako da bomo leta 2022 zopet kot običajno speljali naša tradicionalna ljudska slavja.«