Otvoritev gostilne »Zeitlos im Dom« v pliberškem Kulturnem domu

V petek, 13. januarja, je bila uradna otvoritev restavracije v pliberškem kulturnem domu. Njeno novo ime je Zeitlos im Dom, z njo upravlja motivirana štiričlanska ekipa okoli izkušenega gostilničara Frankyja Wastla, specializirana za zajtrk in brunch, stregli pa bodo tudi kosila. Med številnimi gosti na otvoritvi so bili predstavnice in predstavniki vseh pliberških občinskih frakcij, med njimi mestni svetniki Marko Trampusch, Daniel Wriessnig, Johann Riegelnik ter Hermann Enzi in župan Stefan Visotschnig. Predsednik Kulturnega doma Pliberk Jurij Mandl je novim gostilničarjem podaril grozdni sladkor, da jim ne bi kdaj zmanjkalo energije. Vse najboljše ob otvoritvi so želeli tudi sodelavci Posojilnice bank Pliberk.