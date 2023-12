Kar precej oddahnili so si številni potniki, ki se iz Podjune dnevno z javnimi prevoznimi sredstvi vozijo v Celovec. Od minulega ponedeljka se med Wolfsbergom in Celovcem spet vozijo vlaki, nadomestnega prevoza z avtobusi je konec. 7. decembra je bilo slavnostno odprtje koroškega odseka nove železniške proge skozi Golico. Slavnost je bila v šotoru ob železniški postaji v Šentpavlu v Labotski dolini, tja so skupaj s številnimi častnimi gosti, zastopniki medijev in sodelavci ÖBB iz Celovca z vlakom pripotovali tudi podkancler Werner Kogler, šef avstrijskih železnic Andreas Matthä, deželni glavar Peter Kaiser in zastopnik evropske komisije v Avstriji Martin Selmayr. Vožnja s hitrim vlakom med Celovcem in Šentpavlom s postankom v Sinči vasi zdaj traja komaj 26 minut, tudi vožnja z regionalnim vlakom med Pliberkom in Celovcem se je skrajšala na manj kot pol ure. Le 45 minut bo trajalo potovanje s hitrim vlakom med Celovcem in Gradcem, voziti naj bi začel konec leta 2025. Avstrijska ministrica za mobilnost Gewessler potrjuje, da se hitri vlak ne bo ustavil v Sinči vasi.