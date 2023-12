Utrinek z odprtja knjigarne, kjer so na voljo knjige za otroke, nove knjige Mohorjeve založbe, pa tudi romani in uspešnice drugih založb.

V prvem nadstropju pliberške Zadruge so minuli torek slavnostno odprli knjigarno Mohojeve založbe, ki je v širši okolici edina možnost za nakup novih knjig. V novi pliberški knjigarni je na licu mesta na voljo 1000 nemških in slovenskih knjig.

»Meni se zdi zelo važno, da Zadruga poleg živil ponuja tudi duhovno hrano,« je ob torkovi slavnostni otvoritvi knjigarne v prvem nadstropju pliberške Zadruge dejal njen predsednik Štefan Domej. V prvem nadstropju pliberške poslovalnice je bilo do minulega tedna mogoče kupovati oblačila, šolske potrebščine in igrače, zdaj pa so tam uredili še približno 50 kvadratnih metrov veliko knjigarno, na voljo je približno 1000 knjig. Knjigarna v Zadrugi je neke vrsta trgovina v trgovini, Mohorjeva knjigarna v Celovcu bo poskrbela, da bodo predali v Pliberku vselej napolnjeni z zadovoljivo količino knjig. V Pliberku bodo odslej na voljo vse nove knjige Mohorjeve založbe, pa tudi knjige in uspešnice drugih založb. Direktor Mohorjeve družbe Franz Kelih: »Knjigarna v Pliberku je direktno povezana s sistemom naročanja knjig, tako da v knjigarni lahko naročite vsako knjigo, ki jo potrebujete. Dobili jo boste v 24 urah.«

Pestra ponudba knjig v Zadrugi, kar 1000 jih je na voljo na licu mesta. Za prodajo knjig bodo pristojni sodelavci Zadruge, vodja oddelka je Sybille Podgornik (na sliki zgoraj, tretja z desne).

Knjige so v duhu časa

Poslovodja Zadruge Bernhard Reiter je ob odprtju med drugim dejal, da sta za živ jezik potrebna tako govorjeni jezik kot pisana beseda. »Slovenščino poskušamo uporabljati pri vsakdanji komunikaciji z našimi strankami, z novo knjigarno pa želimo dati tudi pisani besedi še več pomena.« Knjigarno pa po besedah Reiterja niso odprli le zaradi idealizma, s prodajo knjig želijo povišati frekvenco v trgovini in biti tudi poslovno uspešni. Kot je povedal Reiter, so že na dan odprtja prodali šest izvodov romana Nachtfrauen avtorice Maje Haderlap. Reiter: »Živimo v času digitalizacije in trend do elektronskih knjig je dejstvo, a opažam tudi neko ‘protigibanje’. Ljudje imajo spet radi knjigo, ki jo lahko vzamejo v roke in jo občutijo.« Kot primer za ta novi trend je Reiter omenil »renesanso« vinilnih plošč, ki se iz leta v leto prodajajo bolje. Knjigarno bo oskrbovala Mohorjeva, vodja te je Miha Kreutz: »Knjige, ki jih imamo v Celovcu, želimo ponuditi tudi na podeželju. Najbolj idealna se nam je zdela Zadruga v Pliberku, ker je tukaj tudi še slovenski živelj in lahko ponujamo slovenske knjige.« Nova knjigarna v Zadrugi je na tem predelu južne Koroške edina tovrstna trgovina, pred tem je bila najbližja v Velikovcu. Ob odprtju je spregovoril pisatelj Felix Kucher, ki je govoril o prednostih branja in negativnih posledicah prekomerne uporabe družbenih omrežij. Odprtje sta s čudovitim petjem olepšali Ajda Joldić in Viktorija Krušec, na klavirju pa ju je spremljal Žan Hauptman. Vsi trije sodelujejo v pevski šoli Voxon Academy, ki jo vodi Danilo Katz.