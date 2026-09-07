Oče je zgradil uspešno mizarstvo, sin bo nadaljeval njegovo pot

Pri štirinajstih letih Benjamin Butej še ni vedel, kaj bi rad počel v prihodnosti. Po nižji stopnji na Slovenski gimnaziji se je odločil za HTL s težiščem na mehatroniki in leta 2012 s tem tudi maturiral. Že kot otrok je veliko časa preživel v očetovi mizarski delavnici, kasneje pa je pomagal tudi pri montaži. »Delo v mizarstvu me je zmeraj zanimalo in sem tam že kot otrok ves čas kaj ustvarjal. Manjše stvari pač – kaj priviti ali zbiti skupaj. Sešili so mi celo modro delovno obleko.«
Butej je bil po maturi štiri leta na Dunaju in začel študirati tehnologijo lesa in naravnih vlaken. »Študij mi je bil preveč teoretičen in preveč pri računalniku. Preveč raziskovanja in pisanja.« Butej se je leta 2016 vrnil v Šmihel, začel delati v očetovi delavnici in opravil vajeniški in mojstrski izpit. Njegovo mojstrsko delo pa so celo razstavljali, pravi Butej. Zdaj bo minilo deset let, odkar dela v domačem mizarstvu, ki ga bo z začetkom leta 2027 tudi prevzel. »Ko sem prišel nazaj z Dunaja, je očeta že zelo veselilo, ko sem rekel, da bi rad delal v domačem mizarstvu in ga nekoč tudi prevzel.« Po prevzemu načrtuje Butej investirati v stroje, na primer v CNC-rezkalnik. »Potem lahko delam v seriji ali pa čisto posebna mizarska dela.«
Benjamin je najstarejši od treh sinov Josefa in Fini Butej. Oče, ki prihaja iz Stare Metlove, je leta 1988, ko je bil star 28 let, začel z mizarstvom v Šmihelu. V poslopju je že pred tem bilo manjše mizarstvo. »Deset let je bilo zelo naporno, da sem si nabral stranke. Začel sem s tremi mizarskimi mojstri, največ sem imel devet uslužbencev,« pripoveduje Josef Butej. »Dela je zmeraj bilo dosti. Seveda pa si moral ves čas kaj investirati,« dodaja.
Na prevzem mizarskega obrata je Benjamin Butej dobro pripravljen. Z očetom imata že nekaj časa dogovorjeno, da vsak skrbi za svoje stranke, pripravlja ponudbe in načrte ter na koncu opravljeno delo tudi obračuna. »Proces predaje pri nama traja že dve leti. Tudi po upokojitvi oče ne bo povsem nehal delati,« pravi Benjamin Butej. Delež zasebnih strank je približno 90-odstoten. Mizarstvo Butej izdeluje vse – od tal do kuhinj in spalnic. Posebnega oglaševanja pravzaprav ne potrebujejo. »Rad bi sicer postavil lepo spletno stran. Sicer pa je večina naših strank takšnih, za katere smo že delali, ali pa so nas našle po priporočilu zadovoljnih strank,« ugotavlja mladi mizar. »V vsakem projektu skušamo dati najboljše in ustvariti kakovostne izdelke, da potem ni reklamacij. Pomembno pa je nam tudi, da se držimo rokov in cen ter da smo dosegljivi. To so kriteriji, ki so danes zelo važni in tega se tudi skušamo držati.« Tudi oče pravi, da nikoli ni oglaševal storitev: »Reklama ne prinese nič. Najboljša reklama je, da delo odgovarja in da stranke o tebi govorijo dobro. Pri nas še res vse stvari delamo sami in ne dokupimo kakšnih korpusov in podobno.«
»Vsakem projektu skušamo dati najboljše in ustvariti kakovostne izdelke. Pomembno nam je tudi, da držimo roke in cene ter da smo dosegljivi. To so kriteriji, ki so danes zelo važni.« Benjamin Butej
Trenutno delajo v podjetju Benjamin in oče Josef Butej ter še en zaposleni, ki je bil nekoč vajenec v mizarstvu in zdaj že 30 let dela v podjetju. »Rad bi nastavil še kakšnega vajenca, ki bi se dobro ujemal z našo ekipo. Lepo bi bilo koga izobraziti in ga potem obdržati. To je proces, potrebuješ pet do sedem let, da vse veš in znaš.« Veliko več nastavljencev pa Butej noče, saj hoče sam tudi delati z lesom. Če bi se preveč razširil, pa bi obvisel samo na ponudbah in obračunavanju. Pri mizarstvu ga veseli predvsem to, da lahko ob koncu dneva vidiš in primeš v roke tisto, kar si ustvaril. Svojega prvega izdelka se ne spomni več. »Verjetno je bila kakšna omara. To je najbolj enostavno,« dodaja. Seveda pa začetniki še ne smejo delati z vsemi stroji, saj so zanje lahko nevarni, opozarja. Slovenščina igra v mizarstvu Butej pomembno vlogo. Med seboj se pogovarjajo v slovenščini, pa tudi med strankami je veliko koroških Slovencev. Bolj kot birokracija vidi večji problem v pridobivanju dobrih sodelavcev. V občini Bistrica nad Pliberkom je mizarstvo Butej zadnji mizarski obrat. »So že montažni mizarji, ki montirajo naročene izdelke pohištvene industrije, nimajo pa večjih strojev itd.« Oče Josef Butej dodaja: »Danes moraš biti vesel, da imaš naslednika. Zelo sem vesel, da se je Benjamin odločil, da bo nadaljeval moje delo. Drugače bi bilo vse, kar sem zgradil, zaman. To je najlepše, kar se ti lahko zgodi. Še naprej želim pomagati. Delo me tako veseli, da brez njega preprosto ne gre. Moja filozofija je, da bom v mizarstvu pomagal, dokler ne bom star sto let. Mislim, da s predajo ne bom imel težav, saj sem pri sebi to vprašanje že razčistil.«
Večinoma delajo za stranke od Kotmare vasi do Wolfsberga. »Gledam, da večinoma ostanem v okraju,« pravi Benjamin Butej. Nekatere stranke imajo zelo konkretne načrte, druge vedo, kaj si želijo in jim zato izdela načrt. »Zdaj, ko je umetna inteligenca vse bolj prisotna, številne stranke pridejo z načrti, ki so jih izdelale z njeno pomočjo. Težava je le v tem, da pri takšnih načrtih razmerja pogosto niso pravilna. Seveda sem pa tudi že imel stranke, ki so narisale zelo točne načrte v programu za računalniško podprto konstruiranje AutoCAD,« pravi Benjamin Butej.
Benjamin Butej najraje dela z orehovim lesom, saj ima lepo rjavo barvo. V mizarstvu pa delajo 95 odstotkov s hrastom. »To narekuje pohištvena industrija. Ljudje v pohištvenih salonih vidijo pohištvo iz hrastovega lesa in si nato želijo, da bi jim tudi mizar izdelal pohištvo iz te vrste lesa. Je tudi lep les in ga je mogoče obdelati na različne načine.« Pravi, da mora potem kot mizar tudi slediti trendom industrije. Josef Butej dodaja: »Ko sem začel z mizarstvom, se je vse izdelovalo iz lesa. Pozneje so v ospredje prišle plošče, kakršne poznamo iz pohištvene industrije, zdaj pa si ljudje znova želijo predvsem les.«
Butej ima družino, s partnerico ima hčerko. Trudi se ohranjati ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.
Ustanovljeno: 1988
Zaposleni: 3
Letni promet: 0,5 milijona evra
Glavni izdelki: vsi mizarski izdelki iz lesa
Podjetje vodi: Josef Butej, na začetku naslednjega leta ga bo prevzel sin Benjamin Butej
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