Oče je zgradil uspešno mizarstvo, sin bo nadaljeval njegovo pot

Trenutno delajo v podjetju Benjamin in oče Josef Butej ter še en zaposleni, ki je bil nekoč vajenec v mizarstvu in zdaj že 30 let dela v podjetju. »Rad bi nastavil še kakšnega vajenca, ki bi se dobro ujemal z našo ekipo. Lepo bi bilo koga izobraziti in ga potem obdržati. To je proces, potrebuješ pet do sedem let, da vse veš in znaš.« Veliko več nastavljencev pa Butej noče, saj hoče sam tudi delati z lesom. Če bi se preveč razširil, pa bi obvisel samo na ponudbah in obračunavanju. Pri mizarstvu ga veseli predvsem to, da lahko ob koncu dneva vidiš in primeš v roke tisto, kar si ustvaril. Svojega prvega izdelka se ne spomni več. »Verjetno je bila kakšna omara. To je najbolj enostavno,« dodaja. Seveda pa začetniki še ne smejo delati z vsemi stroji, saj so zanje lahko nevarni, opozarja. Slovenščina igra v mizarstvu Butej pomembno vlogo. Med seboj se pogovarjajo v slovenščini, pa tudi med strankami je veliko koroških Slovencev. Bolj kot birokracija vidi večji problem v pridobivanju dobrih sodelavcev. V občini Bistrica nad Pliberkom je mizarstvo Butej zadnji mizarski obrat. »So že montažni mizarji, ki montirajo naročene izdelke pohištvene industrije, nimajo pa večjih strojev itd.« Oče Josef Butej dodaja: »Danes moraš biti vesel, da imaš naslednika. Zelo sem vesel, da se je Benjamin odločil, da bo nadaljeval moje delo. Drugače bi bilo vse, kar sem zgradil, zaman. To je najlepše, kar se ti lahko zgodi. Še naprej želim pomagati. Delo me tako veseli, da brez njega preprosto ne gre. Moja filozofija je, da bom v mizarstvu pomagal, dokler ne bom star sto let. Mislim, da s predajo ne bom imel težav, saj sem pri sebi to vprašanje že razčistil.«