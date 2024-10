Andreas Hochfellner je novi poslovodja Zadruge in ima čez 20 let izkušenj na področju trgovskih verig.

Hochfellner, ki bo nasledil dosedanjega poslovodjo Bernharda Reiterja, je star 51 let in živi v Gradcu. Tam je leta 1997 zaključil študij ekonomije. V letih 1998 do 2003 je v Avstriji za trgovsko verigo Lidl izgradil mrežo trgovin. Med leti 2004 in 2022 je bil zaposlen pri trgovski verigi Penny, v zadnjih dveh letih pa je izdelal distribucijo za trgovsko verigo Thomas Philipps. »Sodeloval sem v mnogih projektih stopnjevanja učinkovitosti, kjer smo pregledali vse postopke v podjetjih,« pravi Hochfellner. Delal je tudi na področju personalnega menedžmenta in se dobro spozna v tej panogi, dodaja. V prvih dneh pri Zadrugi je Hochfellner spoznal poslovalnice in tamkajšnje vodje. Tam je spoznal pozitivno kulturo, pripoveduje, in v Zadrugi vidi mnogo potenciala. Na vprašanje, ali je pri Zadrugi treba kaj optimizirati, Hochfellner odgovarja, da še noče govoriti o detajlih. V določene poteke namerava vzpostaviti več strukture in pravil. Za primer navaja razpoložljivost regionalnih živil ali pekov­skih izdelkov iz lastne pekarne.

Podrobnejše analize so zanj podlaga za odločanje, s tem pa je povezano tudi optimiziranje sortimenta. O tem, da naj bi bila poslovalnica v Galiciji dokončana v prvem polletju 2025, smo že pisali, točnega datuma Hochfellner ne želi povedati, ker se, kot pravi, pri gradnji lahko zmeraj kaj zavleče. Zadruga bo tam najemnik.

Hochfellner živi v Gradcu in bo tam tudi obdržal svoje življenjsko središče. Po prvem pogledu v podjetje vidi Hochfellner regionalnost in dvojezičnost kot veliki prednosti podjetja. Sodelavci iz regije so dodatna prednost Zadruge, ugotavlja. V naslednjih tednih si bo še bolj podrobno ogledal Zadrugo. Največ prisoten namerava biti ob koncih tedna, saj se takrat ustvarja največ prometa.

Predsednik Zadruge Stefan Domej pravi, da se je vsega skupaj za mesto poslovodje prijavilo več kot 30 oseb, od teh je bilo več kot deset kandidatov povabljenih na razgovor. »Iskali smo nekoga, ki bo uspešno vodil Zadrugo,« je poudaril Domej in dodal, da zna Hochfellner hitro oceniti, kaj kdo zna in česa ne, kje so sposobnosti in kje šibkosti podjetja. To strokovno znanje je tudi Domeja prepričalo.