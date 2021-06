»Hemmastüberl« je ponovno zaživel

Globasnica/Hema 22. maja je 27-letna Kathrin Petjak iz Strpne vasi kot nova najemnica ponovno odprla gostinski obrat »Hemmastüberl« v Slovenjah na Hemi. Po šoli se je vnukinja znanega organista, komponista in zborovodje Janeza Petjaka pri podjetju Rutar Lido izučila za delo v gostinstvu, nato je nekaj let delala kot vodja skupine v tovarni »Mahle«. Večkrat je bila s staršema sama gostja gostilnice na Hemi, kjer je takoj občutila pristno domačnost. »Že tedaj sem vedela, da bom gostilno prevzela sama, če bi kdajkoli iskali novega najemnika, in tako se je tudi zgodilo.« Zaveda se, da je prevzem gostinskega obrata prav v koronskem času tudi nekoliko tveganja, »če pa tega ne bi poskusila zdaj, bi to obžalovala vse življenje.« Z začetkom je zelo zadovoljna, odzivi številnih gostov, ki na Hemo prihajajo tudi po zdravilno vodo in se nato ustavijo še na zdravo kapljico in domačo malico v Hemmastüberlu, so zelo pozitivni. Birtinja zavestno uporablja pridelke domačih kmetov, poleg malic in dnevno svežega peciva nudi ob nedeljah še dve topli jedi. Trenutno še vsa dela opravlja sama, zato išče osebje za kuhinjo in strežbo.

Hemmastüberl je odprt:

pon. – ned.: 09.00 – 22.00

ob torkih zaprt