Franc Jožef Smrtnik, ki nad trideset let prodaja božična drevesa, pravi, da je nordijska jelka zamenjala domačo smreko kot najbolj priljubljeno drevo. Ugotavlja, da je važno, da je drevo posekano ob pravem času. Ponuja pa drevesa različnih vrst in velikosti.

Dobrih 150.000 koroških gospodinjstev bo med prazniki krasilo pravo božično drevo, torej ne plastično, temveč drevo, ki je zraslo. Od teh je samo vsako tretje drevo iz Koroške, ostala drevesa so uvožena iz tujine.

Sto hektarjev znaša površina nasadov božičnih dreves na Koroškem. Devetnajst koroških proizvajalcev dreves s skupno površino 80 hektarjev sodeluje v delovni skupnosti pridelovalcev božičnih dreves (Kärntner Christbaumbauern) pod skupno znamko »Ein Baum aus der Heimat«. Poslovodja je Marjan Tomažej, ki ugotavlja, da se zmeraj več ljudi odloča za nordijsko jelko.

Že več kot trideset let prodaja Franc Jožef Smrtnik v Vetrinju božična drevesa. Začel je z domačimi smrekami in jelkami. Kasneje je sledil nasad modrih smrek. Danes pa ima nasajene tudi nordijske jelke. »Večina hoče danes nordijske jelke. Zame pa so lepe tudi srebrne smreke. Malo pikajo, so pa naravne in bolj dišijo. Še vedno prodajam domače smreke in jelke, njihov delež pa je samo še deset odstotkov.«

Smrtniki imajo hektar in pol nasada, vsekakor pa je prodaja božičnih dreves samo dopolnilna dejavnost, pravi Franc Jožef Smrtnik.

Smrtnik poudarja, da se pri članih delovne skupnosti lahko kupci zanesejo na to, da so drevesa zrasla na Koroškem. »Produciramo in prodajamo kvaliteto. Drevesa, ki jih prodajajo diskontne trgovine, pa večinoma že zgubljajo iglice.«

Smrtnik kupcem zagotavlja, da njegova drevesa ne bodo predčasno izgubila iglic, saj jih je posekal v dnevih pred enajstim polnim mesecem sredi novembra. »Vsako leto gledam na to, da posekam drevesa ob pravem času. Letos je bilo tudi vreme ob tem času zelo dobro. Vem za primer gospe, ki ima zelo toplo v dnevni sobi, vseeno pa božično drevo, posekano ob pravem času novembra, do februarja ni izgubilo nobene iglice.«

Na dveh lokacijah v Vetrinju, pri trgovinah Spar in Billa, prodajajo Franc Jožef, žena Regina in sin Matej domača drevesa. Smrtnikova drevesa pa lahko kupite tudi pri Zadrugi v Železni Kapli.

Cenovno se drevesa gibljejo med 10 in 70 evrov, odvisno od vrste drevesa, lepote in velikosti. Prostor s smrečicami pospravijo Smrtniki tradicionalno šele 24. decembra opoldne. Vsekakor pa imajo za vsakega kupca odprto uho in čas za svetovanje.