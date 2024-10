Vrabac, ena zadnjih beznic ob kanalu Lent v Celovcu, je svoja vrata zaprl leta 2018. Po šestih letih je zdaj na isti lokaciji odprto gostišče Vrabec, ki ga vodi Strahinja Bašić.

Tridesetletni gastronom Strahinja Bašić v svojem gostišču Vrabec stavi na mešanico avstrijske in balkanske kuhinje. Nekoč so v tedaj še Vrabacu točili predvsem pivo in vino, lakoto so samo občasno tešili z enolončnicami. Stavba, v kateri domuje Vrabec, pripada koroškemu Slovencu Josefu Piceju iz Šentprimoža. »Dolgo sem iskal pravega gastronoma za to lokacijo in prepričan sem, da sem s Strahinjo končno našel pravega,« je s svojo izbiro zadovoljen Picej.

Vrabec namesto Vrabac

Stavba gostilne Vrabec je last Josefa Piceja.

Strahinja Bašić z ženo in dvema hčerkama od leta 2018 živi v Celovcu. Notranjost gostišča in kuhinjo je gastronom Bašić preuredil pred odprtjem 17. avgusta letos. Terasa, ki gleda na kanal Lent, je zaenkrat ostala taka, kot je bila še za časa Vrabaca. »Na Dunaju sem študiral poslovno informatiko. Moja družina ima gostilno Euro Gurman v Ljubljani, s katero zdaj upravlja moj brat. V gostinstvu sem delal med študijem na Dunaju od leta 2014 do 2018, nato sem se za kratek čas vrnil v rodno Banjo Luko. Življenje na Dunaju mi je bilo preveč hektično, slučajno sem se med obiskom prijatelja, ki živi v Celovcu, zaljubil v to mesto. Vedno sem si želel voditi svojo gostilno, saj ljubim komunikacijo in živ stik z gosti. Njihovo zadovoljstvo je zame na prvem mestu, zato je tudi poudarek na cenovno dostopnem jedilniku, ki ga bomo še dopolnjevali.«