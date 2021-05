Od leta 2018 naprej ima Gernot Starc na Suhi pri Šmihelu delavnico za kolesa, nekaj časa po odprtju je začel še s prodajo koles, ker »eno brez drugega ne gre«. Sicer se je v bližnji tovarni filtrov izučil za orodjarja, že vedno pa je bil navdušen kolesar, odločil se je in iz konjička je nastala služba, trgovina in delavnica. Povpraševanja je veliko, največ pa ga je po električnih kolesih. Starc: »Vseeno, katere vrste, oblike ali cenovne kategorije, na tem področju doživljamo trenutno pravi boom, dobro se prodajajo tudi navadna gorska in cestna kolesa.« Starc gleda na električna kolesa zelo pozitivno: »Nekdo, ki je z navadnim kolesom prevozil le malo kilometrov, jih z električnem naredi bistveno več in to je zelo dobro.«

Pomanjkanje koles

Tehnični razvoj gre pri e-kolesih v smer še večjih baterij, močnejših in tišjih motorjev ter lažjih ogrodij, na primer iz karbona. Najnovejši modeli e-koles imajo z napolnjeno baterijo domet tudi več kot 100 kilometrov. Letošnja kolesarska sezona se je za Gernota Starca, ki prodaja kolesa znamk Conway, Merida in Orbea, začela že februarja, ker se je že govorilo o pomanjkanju koles in ljudje so kupovali že prej. »Sicer jih imam nekaj na zalogi, veliko strank pa moram razočarati in povedati, da bo že naročeno kolo prišlo pozneje.« Razlogi za primanjkljaj je na eni strani veliko povpraševanje strank in v preteklosti zmanjšana produkcija ali izpadi zaradi pandemije. Da nastane kolo, je potrebno veliko dobaviteljev, potrebne so npr. zavore, prestave, baterije, vilice, platišča in še mnogo drugih delov, da sploh nastane kolo. Starc: »Proizvajalec koles v mnogih primerih sam naredi samo ogrodje, vse ostalo dobi od drugih firm.« Naročena kolesa, ki bi jih moral dobiti sredi aprila letos, bo predvidoma dobil šele decembra, zelo problematična je tudi oskrba z nadomestnimi deli, podjetja imajo le malo robe na zalogi in to na žalost včasih občutijo tudi stranke. Vsa kolesa, ki jih bo prodajal naslednje leto, je že zdavnaj naročil. Starčeve stranke prihajajo skoraj z vse Koroške, kar precej jih prihaja tudi iz bližnje Slovenije, s poslovnim uspehom je zelo zadovoljen.

Veliko časa posveča svetovanju strankam: »Pomembna je analiza, kakšne potrebe ima človek, kakšen je vozniški profil, koliko in kje se vozi itd., zelo pomemben faktor pa je seveda cena.« Kolesa, predvsem električna, niso več primerljiva s tistimi izpred dvajsetih let, saj vsebujejo ogromno tehnike, ki potrebuje vsaj enkrat letno servis. Starc: »Je tako, brez servisa pač ne boš imel dolgo veselja z biciklom, ki stane kakih 5000 evrov.

E-kolesa, ki jih imam v ponudbi, so sicer malo dražja kot tista v veletrgovinah, kot majhen podjetnik si pa ne morem privoščiti, da bi prodajal kaj slabega.«