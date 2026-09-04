Našim strankam prodajamo le take stroje, ki jih sami lahko tudi popravimo

»Podjetje brez dobrih sodelavcev ni nič, pomembno je, da se lahko zanesemo drug na drugega. Pomembno nam je tudi, da lahko sodelavci napredujejo in se izobražujejo,« pravi Veronika Pečnik. Pomembna je tudi dobra klima v podjetju. Ob petkih se po opravljenem delu skoraj vedno še malo pogovorijo ali kaj popijejo, sodelavci pa so bili skupaj tudi že na jadranju. Podjetništvo pomeni tudi, da meja med službo in prostim časom ni vedno jasna. Gerald Radocha je ves čas dosegljiv. »Če kdo pokliče pozimi ob štirih zjutraj, ker plužijo sneg in ima okvaro na hidravlični cevi, je treba iti in popraviti. Za to moraš pač biti in za to se pač odločiš,« pravi Veronika. Otroci so se takšnega načina življenja navadili. »Vedo, da je treba delati. Imajo pa tudi luksuz, da lahko pridejo sem in nas vidijo. Tudi domačo nalogo so opravili tukaj v pisarni.« Družina si dvakrat na leto privošči dopust, doma pa imajo tudi kmetijo, na kateri pomagajo. Geraldov konjiček je boksanje, na trening pa gre običajno dvakrat na teden, če ostane čas.