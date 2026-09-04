Našim strankam prodajamo le take stroje, ki jih sami lahko tudi popravimo

Pri podjetju Radocha me sprejme Veronika Pečnik, ki skrbi za knjigovodstvo in prodajo manjših strojev, med drugim kosilnic. Podjetje je ustanovil njen življenjski partner Gerald Radocha, ki je odraščal na Komlju na kmetiji. Od mladih nog se je zanimal za stroje in mehanizacijo. Pri Zadrugi se je izučil za kmetijskega mehanika in prodajalca. Leta 2003 je v Gradcu opravil mojstrski izpit za tehnika kmetijskih strojev. Leta 2005 se je podal na samostojno pot.
Kupil je star kombi, ga uredil v mobilno delavnico in se vozil od kmetije do kmetije, kjer je popravljal stroje in traktorje. »Počasi je zrasla želja po lastni strehi, kjer bi lahko popravljal stroje,« pripoveduje Veronika. Prvo delavnico si je Gerald Radocha uredil v nekdanji pivovarni v Sorgendorfu pri Pliberku. »Vse smo si sami uredili in popravili. Tam smo bili deset let,« se spominja Veronika. S časom je zaposlil še sodelavca in vajenca, podjetje pa je postopoma raslo. Veronika je odraščala v Salzburgu, kjer je končala izobraževanje za diplomirano medicinsko sestro. Geralda je leta 2006 spoznala na ljudski veselici na Djekšah. Pozneje so se jima rodile tri hčerke – Jana (2007), Nina (2009) in Maja (2014). Veronika je delala v bolnišnici pri Elizabetinkah v Celovcu, ob tem pa pomagala Geraldu v pisarni. »Sem človek, ki hoče točno vedeti, kaj dela. Ne delam stvari na pol, tu sva si z Geraldom podobna,« pravi. Zato je opravila izpit za knjigovodkinjo.
Ko so staro pivovarno prodali, sta morala poiskati nov prostor. Leta 2014 sta začela graditi lastno poslopje v obrtni coni v Nonči vasi, odprtje pa je bilo leta 2015. »Izračunala sva, ali bi se investicija splačala, in zaenkrat še funkcionira. Bila je prava odločitev,« pravi Veronika. Za Nončo vas so se odločili, ker »smo tukaj doma, tukaj so najini otroci in tukaj so ljudje, ki jih poznamo.«
Prodajajo nove traktorje znamk Lindner in Steyr, za katere so tudi servisni partner. Na splošno pa popravljajo in servisirajo traktorje vseh znamk. Pri lastnikih vrtov so zelo priljubljene robotske kosilnice, kosilnice, motorne žage. »Naša filozofija je v tem, da prodajamo le, kar lahko tudi popravimo,« pove Pečnik.
»Kot podjetnik greš domov in skrbi neseš s sabo. Ko sem bila medicinska sestra, sem svoje delo opravila dobro, kolikor sem lahko, in skrbi nisem nesla domov. To je pač tako.« Veronika Pečnik
Cena novih traktorjev se je v zadnjem desetletju skoraj podvojila. Razloga sta predvsem inflacija in tehnološki razvoj. »Če gledaš, kaj je traktor zmogel pred tridesetimi leti in koliko zna danes, pač to nekaj stane,« pojasnjuje Veronika. »Traktor za kmeta ni luksuz. Kmet s traktorjem dela in si s traktorjem zasluži svoj denar,« poudarja. V zadnjih letih opažajo večji finančni pritisk tako pri kmetih kot privatnikih. Ljudje se vse bolj odločajo za popravila in manj za nakup novega stroja. Pri podjetju Radocha letno prodajo med 10 in 20 novih in rabljenih traktorjev, težišče poslovanja pa se vse bolj premika k servisu in popravilom. »Oboje je pomembno. Kmet ne kupi stroja, če ga ne more potem tudi nekje popraviti,« pravi Veronika.
Letno servisirajo približno 200 kosilnic in 100 robotskih kosilnic. Nekatere robotske kosilnice pri strankah delujejo že deset let. Polovico prometa ustvarijo s kmetijsko mehanizacijo, polovico pa s stroji za okolico hiše in za vrt.
Družinsko podjetje je zaznamovalo tudi odraščanje treh hčerk. Najstarejša Jana Pečnik priznava, da zaradi podjetja starša nista imela vedno dovolj časa za otroke, a sta se po svojih močeh zelo trudila. »Smo pa tudi v podjetju pomagale in se veliko naučile za življenje. Na primer, da če pridno delaš, se bo to nekoč poplačalo.« Jana je poleti delala v tovarni Mahle, zdaj pa se pripravlja na študij veterinarske medicine na Dunaju. Stroji je ne zanimajo toliko kot živali. Za zdaj si ne more predstavljati, da bi nekoč prevzela domače podjetje. »Zelo sem hvaležna, da nam starša pustita prosto pot za nadaljnje življenje.«
»Podjetje brez dobrih sodelavcev ni nič, pomembno je, da se lahko zanesemo drug na drugega. Pomembno nam je tudi, da lahko sodelavci napredujejo in se izobražujejo,« pravi Veronika Pečnik. Pomembna je tudi dobra klima v podjetju. Ob petkih se po opravljenem delu skoraj vedno še malo pogovorijo ali kaj popijejo, sodelavci pa so bili skupaj tudi že na jadranju. Podjetništvo pomeni tudi, da meja med službo in prostim časom ni vedno jasna. Gerald Radocha je ves čas dosegljiv. »Če kdo pokliče pozimi ob štirih zjutraj, ker plužijo sneg in ima okvaro na hidravlični cevi, je treba iti in popraviti. Za to moraš pač biti in za to se pač odločiš,« pravi Veronika. Otroci so se takšnega načina življenja navadili. »Vedo, da je treba delati. Imajo pa tudi luksuz, da lahko pridejo sem in nas vidijo. Tudi domačo nalogo so opravili tukaj v pisarni.« Družina si dvakrat na leto privošči dopust, doma pa imajo tudi kmetijo, na kateri pomagajo. Geraldov konjiček je boksanje, na trening pa gre običajno dvakrat na teden, če ostane čas.
Veronika opaža vse manj zanimanja mladih za kmetijsko mehanizacijo. »Izbira pri vajencih ni več takšna, kot je bila.« Po njenem mnenju bi si več podpore zaslužili tudi kmetje. »Žalosten je razvoj, da kmetje ob popravilu vprašajo za kredit ali lizing, da bodo lahko plačali račun popravila za stroj, ki ga vsak dan potrebujejo.« Delo je drago tudi za podjetnika. Dober delavec stane delodajalca v Avstriji skupaj s stranskimi stroški približno 50.000 do 60.000 evrov na leto. Ura dela mojstra pri Radochi stane 98 evrov, kar je po Veronikinih besedah glede na razmere v mestih še razmeroma ugodna cena. Prepričana je, da v podjetju njihove velikosti podjetnik ne more postati bogat ali si privoščiti veliko luksuza. »Če bi danes začeli, ne vem, kako bi šlo. Moraš se boriti, da preživiš.«
Slovenščina ima za družino Radocha in njihovo podjetje poseben pomen. »Prednost je, če sodelavci znajo slovensko. Z izjemo enega vsi govorijo slovensko, kar je še posebej pomembno pri prodaji rezervnih delov. Smo domače podjetje in pri nas se lahko pogovarjamo slovensko, vsak bo dobil odgovor,« pravi Veronika Pečnik. Sama govori tudi angleško, Gerald pa nizozemsko, saj je njegova mama iz Nizozemske.
»S hčerkami govorim slovensko, ker mi je slovenščina pri srcu. Vsi vemo, da če več znaš, več veljaš.« Hčerke žal ne govorijo nizozemsko. Gerald se je slovenščine naučil ob delu v Zadrugi. Stranke prihajajo tudi iz Slovenije, nekoč je prišel traktor na popravilo celo s Primorskega.
Gerald Radocha pravi, da se v podjetju vse bolj osredotočajo na popravila. »Ponujamo univerzalna popravila – od motorne žage do kombajna.« Pri tem je pomembno slediti razvoju. »Odprt moraš biti za novosti.« Električni pogoni so vse pogostejši pri kosilnicah in motornih žagah, podobne spremembe pričakuje tudi pri traktorjih. »Prepričan sem, da bom to veliko spremembo pri pogonski tehniki traktorjev doživel še jaz kot mehanik.« Samostojno podjetništvo pa prinaša tudi veliko izzivov: »Vsak dan je nov izziv biti samostojen, veliko je ur, ki nikoli niso plačane.«
Ustanovljeno: 2004
Zaposleni: 6
Vajenci: 1
Glavna dejavnost: prodaja in servis kmečke mehanizacije in strojev za hišo in vrt
Poslovodja: Gerald Radocha
Spletna stran: www.radocha-landtechnik.at
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