Družina Serafini je 30. oktobra vabila na odprtje nove poslovalnice zlatarne Donum Serafini v poslopju družine Stöckl.

»Hoteli smo večjo trgovino, da lahko bolje predstavljamo naše kolekcije, ki jih tudi sami ustvarjamo,« je ob odprtju nove poslovalnice zlatarne družine Serafini povedala Simona Serafini (58). Podjetje sta skupaj z možem Gianluco (59) ustanovila leta 1995 v Labotu, od leta 1998 je bila trgovina v stavbi »Altes Lagerhaus« v Pliberku. Nakit so tedaj izvažali v vso Evropo, največ so imeli 30 zaposlenih. »V zadnjih letih se je to zelo zmanjšalo, prišla je finančna kriza in naša branža je to zelo občutila,« pove Simona Serafini. Z možem sta se odločila, da bosta podjetje zmanjšala: »V majhnem krogu se lažje gibljemo in prilagajamo trgu.« Upa, da bo nova trgovina nekoliko prispevala k temu, da bi pliberški center zopet bolj zaživel. V novo urejeni, svetli in vabljivi trgovini ponujajo zlat in srebrn nakit ter ure. Glavni dohodek podjetja je veleprodaja nakita. Trikrat na leto predstavijo novo kolekcijo, prodajajo jo po vsej Avstriji, izvažajo pa v Nemčijo, na Češko in na Slovaško. Veliko število Pliberčanov in prijateljev družine je minuli ponedeljek prišlo na odprtje trgovine, ki jo je blagoslovil pliberški župnik Ivan Olip. Ob odprtju je imel njun sin Flavio Serafini zelo čustven govor o starših, ki sta morala v zadnjih letih premagati tudi težke čase. »Kljub temu sta se postavila na noge, se borila in se na novo izumila in danes sta tukaj, kjer sta,« je povedal ponosni sin Flavio. Poleg župana in predstavnikov občinskih političnih frakcij se je odprtja trgovine udeležil tudi vodja parlamentarnega poslanskega kluba SPÖ Philip Kucher, katerega sodelavec je Flavio Serafini.