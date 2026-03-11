Michael Schwerdt je novi poslovodja Zadruge

Deloval je na vodilnih položajih pri podjetjih Metro, EDEKA Nemčija, Zielpunkt in nazadnje na Koroškem pri podjetju Frierss, kjer je bil pristojen za nemški trg in veleprodajo. »A moje srce bije za maloprodajo in stik s strankami, zato sem se odločil za Zadrugo.« Že 16 let živi z ženo in 18-letnim sinom na Koroškem ob Klopinjskem jezeru. Dva starejša sinova živita v Nemčiji. »Kot šestleten otrok sem bil s starši prvič na dopustu na Koroškem. Plavati sem se naučil v Ženeškem jezeru – torej vidite, da sem že od mladosti povezan z regijo.« Šele oktobra 2024 je Zadruga za poslovodjo imenovala Štajerca Andreasa Hochfellnerja. »Hochfellner je bil pri Zadrugi le delno zaposlen, potrebovali pa smo poslovodjo s polno zaposlitvijo. Zaradi tega je odločitev padla na Michaela Schwerdta,« je povedal predsednik sosveta Zadruge Štefan Domej. Novi poslovodja Schwerdt pravi, da trgovine Zadruge pozna že zelo dolgo. »Sami smo kot družina doma vodili dve Spar trgovini in mesarijo. Pri Zadrugi me je posebej pritegnila povezanost z domovino, dvojezičnost ter izdelki regionalnih oziroma lokalnih proizvajalcev. Zadruga ima perfektno bazo za zelo uspešno prihodnost. Od drugih se lahko razlikujemo tako, da še bolj v ospredje postavimo regionalne izdelke in njihove proizvajalce. Tega noben diskonter ne more ponuditi.«