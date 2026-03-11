Novice logo
Michael Schwerdt je novi poslovodja Zadruge

11.3.2026 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
Zadruga ima novega poslovodjo. Michael Schwerdt (60) prihaja iz Leverkusna in je po poklicu mesar in trgovec. Izučil se je v domačem družinskem podjetju.
Predsednik sosveta Zadruge Domej in poslovodja Schwerdt

»Vse življenje delam v trgovini in vse življenje nosim vodilno odgovornost. Več kot deset let sem bil v celoti odgovoren za poslovanje z mesom, klobasami, ribami, sirom in delikatesami pri Edeki Berlin-Brandenburg-Sachsen-Anhalt za približno 450 supermarketov,« pove Schwerdt.

Deloval je na vodilnih položajih pri podjetjih Metro, EDEKA Nemčija, Zielpunkt in nazadnje na Koroškem pri podjetju Frierss, kjer je bil pristojen za nemški trg in veleprodajo. »A moje srce bije za maloprodajo in stik s strankami, zato sem se odločil za Zadrugo.« Že 16 let živi z ženo in 18-letnim sinom na Koroškem ob Klopinjskem jezeru. Dva starejša sinova živita v Nemčiji. »Kot šestleten otrok sem bil s starši prvič na dopustu na Koroškem. Plavati sem se naučil v Ženeškem jezeru – torej vidite, da sem že od mladosti povezan z regijo.« Šele oktobra 2024 je Zadruga za poslovodjo imenovala Štajerca Andreasa Hochfellnerja. »Hochfellner je bil pri Zadrugi le delno zaposlen, potrebovali pa smo poslovodjo s polno zaposlitvijo. Zaradi tega je odločitev padla na Michaela Schwerdta,« je povedal predsednik sosveta Zadruge Štefan Domej. Novi poslovodja Schwerdt pravi, da trgovine Zadruge pozna že zelo dolgo. »Sami smo kot družina doma vodili dve Spar trgovini in mesarijo. Pri Zadrugi me je posebej pritegnila povezanost z domovino, dvojezičnost ter izdelki regionalnih oziroma lokalnih proizvajalcev. Zadruga ima perfektno bazo za zelo uspešno prihodnost. Od drugih se lahko razlikujemo tako, da še bolj v ospredje postavimo regionalne izdelke in njihove proizvajalce. Tega noben diskonter ne more ponuditi.«

Gospodarska situacija Zadruge je v redu, pravi novi poslovodja. »Moja glavna naloga je, da imajo zaposleni, ki vsak dan stojijo v prvi liniji, optimalne pogoje za dobro opravljanje svojega dela.« Dvojezičnost Zadruge je za Schwerdta ogromna prednost na trgu. »Vsaki stranki lahko postrežemo v njenem jeziku in to je kakovost, ki jo imamo le mi pri Zadrugi,« pravi Schwerdt, ki se je naučil že nekaj slovenskih besed. 

Zadruga danes upravlja pet trgovin Spar, tri gradbene trgovine ter Zašhop z oblačili, papirniškim blagom, igračami in izdelki za prosti čas ter zaposluje okoli 120 sodelavk in sodelavcev.

