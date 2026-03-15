Letni program koroških čebelarjev pod okriljem KIS

Okoli 60 koroškoslovenskih čebelarjev, ki delujejo pod okriljem Kmečke izobraževalne skupnosti (KIS), je letošnje leto začelo konec februarja z obiskom Čebelarskega muzeja v Radovljici. Tam so se z Jankom Pečnikom posvetili vsem razsežnostim čebeljega voska. 14. marca se 17 koroškoslovenskih čebelarjev pelje v Celje na čebelarski sejem Apis Slovenija. 10. aprila bo v Tinjah strokovni posvet, na katerem bo med drugim predaval gozdar in čebelar inženir Franc Šivic iz Slovenije. »Skoraj vse kvalitetne slike v Slovenskem čebelarju, takih je okoli 90 odstotkov, je posnel prav on. Ima neznanske izkušnje, saj prelista in prebere vse evropske čebelarske publikacije. Bil je na vseh apimondiah, Apimondia je dvoletno svetovno srečanje čebelarskih zvez. Iz zdravstvenih razlogov se že leta dolgo ukvarja z apiterapijo,« bogate Šivičeve izkušnje opisuje Pečnik. Iz Dravograda pride na strokovni posvet v Tinje Anita Uduč Pepelnik, ki bo ponudila primerjavo avstrijske in slovenske zakonodaje na področju apiterapije. To je oblika alternativnega zdravljenja s pomočjo čebeljih pridelkov. 27. maja bodo koroški čebelarji pri Višji šoli v Šentpetru, kjer stoji šolski čebelnjak, obeležili svetovni dan čebel, ki se sicer obhaja 20. maja. Tema v Šentpetru bo skočidolski župnik Janez Sumper (1827–1888), torej njegovo življenje in delo v prid slovenskemu jeziku, razvoju čebelarstva na južnem Koroškem, pa tudi njegovi poskusi s sviloprejkami in murvami. O naštetem predava arhivar Vinko Skitek iz Pokrajinskega arhiva Maribor, direktor izpostave Ravne. 7. avgusta bo neformalno srečanje čebelarjev pri najviše ležečem čebelnjaku Slovenije na Uršlji gori. Od 14. do 16. avgusta bo v Šmohorju Praznik medu. V ospredju šmohorskega praznika so ziljski čebelarji, domačini s svojimi izdelki »od medu do oksimela,« pravi Janko Pečnik in doda, da pri prazniku »sodeluje celo mesto, tretjina gostov pa je Italijanov iz bližnje okolice«. V novembru bo v Šentpetru na šoli delavnica kuhanja z medom pod vodstvom Daniele Pečnik. Zadnji termin letos je 7. december, ko goduje sv. Ambrož, zavetnik čebelarjev, in vabijo na spominsko mašo za pokojne slovenske koroške čebelarje. Točno lokacijo cerkve bodo sporočili.