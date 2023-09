Otvoritev Zadruge v Dobrli vasi

Zadruga v Dobrli vasi je 8. septembra praznovala odprtje prenovljene trgovine. Nova trgovina, ki se razprostira na površini 1100 m2, ponuja strankam 13.000 različnih produktov, vključno z raznovrstnim orodjem, predvsem akumulatorskim, ki ga stranke lahko preizkusijo kar v trgovini. Posebnost trgovine je tudi mešalnica stenskih barv, kjer za stranke takoj zamešajo želeno barvo. Poleg tega trgovina še naprej nudi regionalna živila domačih kmetov iz Podjune in različne pijače, pa tudi krmila ter gradbeni material. Vodja poslovalnice Leopold Sadjak poudarja, da so zelo fleksibilni in lahko priskrbijo vse, kar stranka potrebuje.