Trojezično odprtje picerije »Etna« v kulturnem domu

Brata Carmelo (34) in Simone (27) Lombardo sta 6. februarja v Kulturnem domu Pliberk slavnostno odprla picerijo »Pizzeria dell’Etna«. Goste razvajata z italijanskimi specialitetami – s picami in okusnimi testeninami, lazanjo in še kaj. Odziv gostov je bil v prvih dneh ogromen, čez vikend v »Etni« brez rezervacije ni bilo mogoče dobiti proste mize. Novo restavracijo je trojezično, v slovenščini, nemščini in italijanščini, blagoslovil pliberški mestni župnik Ivan Olip. Navzoča sta bila tudi starša mladih gostilničarjev, mati jima je ob otvoritvi podarila križ. »Zelo veseli smo, da odpiramo restavracijo. Carmelo in Simone sta zelo prisrčni in odprti osebi, tudi do slovenščine. Upamo, da bodo gostje ponudbo dobro sprejeli,« je povedala predsednica KD Pliberk Katja Mandl. »Da se v Pliberku restavracija ponovno odpira, je zelo pozitiven signal,« sta bila ob odprtju vesela mestni svetnik Trampusch in novoizvoljeni župan Wrießnig. Restavracija bo odprta od srede do nedelje, od 11.00 do 22.00. Rezervacije sprejemajo na telefon: +436649100950