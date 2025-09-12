Slovenski večer SGZ: Kulinarični spektakel, ki krepi gospodarske vezi

Da je slovenska kulinarika poglavitna za turistično prepoznavnost Slovenije, so lahko okusili gostje sami ob naboru vipavskih vin in specialitet priznanih kuharskih mojstrov iz Gorenjske. Dolgoletni predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig se je dotaknil teme razvoja sodelovanja med Koroško in Slovenijo in podelil častna priznanja dolgoletnim članom SGZ, ki so pustili pomemben pečat: davčni svetovalci Klokar & Partnerji, odvetniki Grilc, Vouk in Ranc, družinsko podjetje Sabotnik Bau, družinsko podjetje Bredschneider za slikopleskarstvo in notranjo opremo, podjetji ilab crossmedia ter PETRE šotori.