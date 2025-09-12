Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Slovenski večer SGZ: Kulinarični spektakel, ki krepi gospodarske vezi

12.9.2025 Celovec Klagenfurt Novice
Rdeča nit šestega slovenskega večera, ki ga je organizirala Slovenska gospodarska zveza skupaj s Turistično zvezo Celovec in Gospodarsko zbornico Koroške, je bila predstavitev Skupnosti Julijskih Alp in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR).
Častno priznanje za družinsko podjetje Sabotnik Bau

Da je slovenska kulinarika poglavitna za turistično prepoznavnost Slovenije, so lahko okusili gostje sami ob naboru vipavskih vin in specialitet priznanih kuharskih mojstrov iz Gorenjske. Dolgoletni predsednik Slovenske gospodarske zveze Benjamin Wakounig se je dotaknil teme razvoja sodelovanja med Koroško in Slovenijo in podelil častna priznanja dolgoletnim članom SGZ, ki so pustili pomemben pečat: davčni svetovalci Klokar & Partnerji, odvetniki Grilc, Vouk in Ranc, družinsko podjetje Sabotnik Bau, družinsko podjetje Bredschneider za slikopleskarstvo in notranjo opremo, podjetji ilab crossmedia ter PETRE šotori.

Predsednik SGZ Benjamin Wakounig je pozdravil častne goste. Foto: SGZ

Katarina Wakounig-Pajnič (SGZ) o utrinkih: »Večer je s pesmijo 'Dan ljubezni' skupine Pepela in krvi združil kulturno in kulinarično izkušnjo z jasnim sporočilom, da je Slovenski večer v Celovcu most prijateljstva, sodelovanja in skupne evropske prihodnosti – posebej v teh težkih časih.«

Iz rubrike V žarišču preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt