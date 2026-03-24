Salama družine Wastl odlikovana na salamijadi

24.3.2026 Globasnica Globasnitz Novice
Podjunski salamarji imajo stike z Društvom salamarjev v Sevnici. Letos so se srečali že šestnajstič, in sicer 10. marca, ko je tamkajšnje društvo salamarjev vabilo na že 65. salamijado.
Robert Erschen (v sredini) s kolegi na salamijadi v Sevnici

Tudi kmetje iz Podjune prinašajo salame na ocenjevanje. Letos so v Sevnico pripeljali salame devetih kmetov iz Podjune. Skupno so na salamijadi prejeli kar 148 salam iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije. Delegacijo iz Podjune je vodil kmet Robert Erschen iz Štebna, ki skrbi za sodelovanje s salamarji iz Slovenije. Erschena so spremljali kar trije podjunski kralji salam: Sigi Uran, Lorenz Golautschnik in Franz Ribeschel. Med podjunskimi salamami, ki so bile ocenjene na letošnji mednarodni salamijadi v Sevnici, je salama družine Wastl iz Lovank osvojila odlično tretje mesto. »To me izredno veseli, pa tudi, da so nam salamarji iz Sevnice za dolgoletno sodelovanje podelili plaketo prijateljstva.« Tudi salamarji iz Sevnice obiskujejo Podjuno, redno so na veselici Farant v Globasnici. Podjunski salamarji vsako leto v Dobrli vasi izvolijo princeso salam, 15. avgusta pa na Farantu izvolijo kralja salam.

