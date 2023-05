Samuel Schubel ljubi pico. Dolgo je iskal recept za dobro pico, veliko poskušal, dokler z rezultatom ni bil sam zadovoljen. Zapustil je nepremičninsko branžo in v kleti v Vidri vasi zdaj izdeluje izvrstne, sveže napolitanske pice*, s katerimi si je nabral že nekaj privržencev. Pice prodaja pod znamko »Teigkeller«.

* Napoli = italijansko mesto, slov. Neapelj

Ne le Italijani, tudi Avstrijci ljubijo pico. Statistika pravi, da je pica s salamo v Avstriji najbolj priljubljena. Med oboževalci pice je tudi Samuel Schubel iz Vidre vasi. Z ženo Andreo (rojena Podgornik) je začel brskati po internetu za raznimi recepti, navodili in videposnetki za pripravo testa in pice. Z rezultatom nikoli ni bil zadovoljen, pravi, zato se je še bolj spustil v svet pic, uporabljal razne vrste in mešanice moke, vabil prijatelje na pokušnjo, obiskoval tečaje. »Kakšen poskus je tudi spodletel in sem se potem pač moral peljati v Pliberk po meso za žar,« pravi Schubel. Po številnih poskusih je Schubel vedel, da je napolitanski način pice, torej z napihnjenimi robovi in tanko sredino, najokusnejši. Končno je bil s svojim izdelkom tudi sam zadovoljen.

Od nepremičnin do pic

Zapakirane pice

Schubel je delal leta v nepremičninski branži, bil je v Gradcu samostojen nepremičninski agent in nazadnje iskal za veliki nizozemski koncern Action nepremičnine za trgovine. Ko se je koncern odločil, da se bo širil na drug trg, kot je bilo prvotno načrtovano, je Schubel zapustil podjetje, se popolnoma posvetil picam in postal samostojen podjetnik z znamko Teigkeller.

Iz imena Teigkeller razberemo, da Schubel svoje testo in pice pripravlja v domači kleti v Vidri vasi. Pri tem mu pomaga sodelavka.

V testo olje iz Doba, na pico pa salama od Čebula

Njegova ponudba napolitanskih pic je zelo pestra

Testo pripravi iz moke, vode, kvasa, soli in domačega sončničnega olja družine Kuežnik iz Doba, torej se njegov recept v sestavinah ne razlikuje bistveno od klasičnih. Vsekakor pa se razlikuje že pri vrsti moke – Schubel uporablja mešanico treh znamk posebne pšenične moke za pico in dodaja čisto malo suhega kvasa. Testo pa zato pusti vzhajati najmanj dva dneva. Sveže pice so predpečene in zapakirane. V ponudbi ima Schubel več variant, pri Avstrijcih tako priljubljena sveža pica s salamo stane 8,9 evra, Prodaja pa tudi samo testo za 2,8 evra. Še posebej ponosen je Schubel na dejstvo, da pridejo salama, šunka in slanina za pice iz mesarije Čebul v Globasnici. V bodoče namerava svoje pice obložiti s še več domačimi sestavinami.

Schubel zaenkrat ne načrtuje odpreti picerije, njegove pice naj bodo dobra, kvalitetna in regionalna alternativa k picam, ki jih lahko kupiš v trgovinah, pravi. Zaenkrat jih prodaja od doma po naročilu, dogovarja pa se že tudi z raznimi regionalnimi trgovinami, ki naj bi prodajale njegove pice, ki jih je treba samo do konca speči v domači pečici. Z gostilno Fernblick v pliberškem poletnem kopališču ima Schubel prvo kooperacijo. Gostilna obloži njegove samo s paradižnikom predpečene pice s svežimi sestavinami. S podjetjem Teigkeller želi Schubel postopoma rasti, pri čemer mu je izredno važna stalna kvaliteta.

Kdor bi rad pice iz Vidre vasi ponudil na svojem rojstnem dnevu ali ob kakšni drugi priložnosti, lahko Schubla tudi najame za pripravo pic na licu mesta. Posebej v ta namen je podjetnik svoj trikolesnik, takoimenovani api, nadgradil s pečico.

Pokušnja pice je prepričala tudi avtorja članka. Okus pice vsekakor prekaša pice mnogih picerij in nikakor ni primerljiv z zmrznjenimi picami iz trgovine.

Če si shranite Schublovo telefonsko številko (+43 650 660 66 33), si lahko na Whatsappu ogledate katalog njegovih pic, ali pa ga enostavno pokličete. Slike in videoposnetke pic iz kleti v Vidri vasi pa boste našli tudi na Facebooku, Instagramu ali Tik Toku.