Dolga leta si je Bernarda Maurel želela voditi majhno gostinsko podjetje in pri 50 letih so se ji uresničile sanje. Mati in gospodinja je prevzela nekdanji Café Tschapelnig in ga preimenovala v Café Bernarda, kjer je bila sama odgovorna za vse naloge.

Libuče V lokal Kavarna Bernarda zahajajo predvsem domačini in zborovski pevci iz okolice, občasno pa tudi kolesarji in motoristi. Cenijo, da je lokal skoraj vedno odprt, saj Bernarda vsak dan razen torka dela od 10.00 zjutraj do naslednjega dne. Gostom streže predvsem tople in hladne napitke, lačnim pa tudi dišeče pice. Ob nedeljah ima posebno ponudbo, in sicer slaščičarsko pecivo, ki je ponavadi zelo hitro prodano. »Pri nas je vedno veselo,« pripoveduje gostilničarka, ki vsakomur rada pri­sluhne. »Včasih mi gostje tudi malo potožijo, saj vsak človek pozna težke trenutke, ampak to vse ostane v tem prostoru. Kmalu gre človeku spet bolje.«

Nedeljska slaščičarska ponudba

Kratkoročni načrti

21. avgusta bodo v Zgornjih Libučah imeli žegnanje, ki se bo ob 10.00 začelo z mašo, potem pa se bodo obiskovalci lahko poveselili v Kavarni Bernarda, kjer jim bo zaigral ansambel Hopla iz Slovenije. Le nekaj dni po žegnanju se bo Bernarda odpravila na zaslužen dopust do sredine septembra.

Carolina Jelen pravi, da je pri Bernardi vedno prijetno vzdušje in da rada poklepeta z gostilničarko.

Dolgoročni načrti

Za gostilničarko, ki sedaj že devet let stoji za šankom, se bliža novo življenjsko obdobje, saj se bo naslednjo pomlad konec marca upokojila. »Kaj bom potem delala? Tega še ne vem. Vsekakor bom imela več časa za vnuke. Zelo sem hvaležna družini, ki se je navadila na mojo odsotnost in me je vedno podpirala,« se nasmeji Bernarda in prav vidi se, da bo v svojem poklicu uživala do zadnjega službenega dne.

Gostilničarka rada ponudi napitek, ki je podjunska specialiteta.

Recept za osvežilni napitek: Baccazzante z borovnicami

-V kozarec vlijemo 2 cl pijače Baccazzante (proizvaja Pratnekar z Bistrice pri Pliberku).

-Dodamo mineralno vodo in ledene kocke.

-Nato dodamo še rezino limone in borovnice.