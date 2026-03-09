Kdo ima najboljšo šunko?

V šotoru CARINTHIja in na velikonočnem sejmu bodo domači kmetje in mesarji ponujali velikonočne šunke, suhomesnate izdelke, salame, jezike, kruh, pogače, hren, jajca ter butarice – vse, kar spada v tradicionalno velikonočno košaro.
Letos sodeluje 27 razstavljavcev in 10 proizvajalcev velikonočnih šunk. Poseben vrhunec prireditve bo razglasitev »Cesarja šunke 2026«, pri kateri o zmagovalcu odločata strokovna žirija in občinstvo. Obiskovalci se lahko na prazniku prijavite kot člani javne žirije in na dan praznika do 15. ure glasujete za svojega favorita.
Dogajanje bo spremljal tudi pester program za vso družino: otroški živalski kotiček, obisk velikonočnega zajčka, predstavitev velikonočnih bakel iz Šentjurja ter velika nagradna igra z glavno nagrado – velikonočno pojedino za šest oseb. Praznik šunke tako ostaja priljubljen dogodek, ki povezuje tradicijo, regionalne izdelke in prijetno druženje.
Ob 11.00 bo slavnostni začetek prireditve s točenjem Heminega piva in razrezom velikonočne šunke z županom Danielom Wrießnigom in dekanom Ivanom Olipom. Ob 14.00 bo otroke obiskal velikonočni zajček. Ob 16.00 bo pred šotorom CARINTHIja zaključno žrebanje nagradne igre, ob 17.00 pa razglasitev »Cesarja šunke 2026«.
