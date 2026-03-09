Kdo ima najboljšo šunko?

Letos sodeluje 27 razstavljavcev in 10 proizvajalcev velikonočnih šunk. Poseben vrhunec prireditve bo razglasitev »Cesarja šunke 2026«, pri kateri o zmagovalcu odločata strokovna žirija in občinstvo. Obiskovalci se lahko na prazniku prijavite kot člani javne žirije in na dan praznika do 15. ure glasujete za svojega favorita.