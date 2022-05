Fabijan Wakounig je svoje potovanje na slovenskem kuharskem šovu zaključil na 11. mestu. Zanj je to bila »kul« izkušnja, predvsem ker je imel dovolj časa za svoj konjiček, kuhanje, ki mu bo v življenju še naprej ostalo zelo pomembno.

»Sleci masterchef predpasnik in zapusti kuhinjo,« so bile besede Karima Merdjadija, slaščičarskega mojstra in sodnika v resničnostnem šovu »MasterChef Slovenija«, namenjene Fabijanu Wakounigu. To je bil trenutek, ko je Fabijan Wakounig izvedel, da je prisiljen zaključiti svoje potovanje v šovu. Fabijan Wakounig, študent medicine v Mariboru, doma iz Mlinč pri Žitari vasi, je bil med 16 tekmovalkami in tekmovalci letošnje sezone tega v Sloveniji izredno priljubljenega kuharskega šova (poročilo: Povezava). Na koncu je pristal na 11. mestu, le za las se ni prebil v najboljšo deseterico. »Bila je kul izkušnja, že zaradi tega, ker sem dobil priložnost kuhati v kuhinji in s sestavinami, ki jih drugače nimaš,« nam je po šovu povedal Fabijan Wakounig. Obdobje snemanja je bilo precej naporno: Eno epizodo snemajo ves dan od zgodnjega jutra, deloma dolgo v noč. V času nastajanja šova živijo kandidati skupaj v eni hiši v Ljubljani. Za skoraj dva meseca se je na začetku leta tudi Wakounig preselil tja. Kandidati niso smeli kaj dosti zapuščati hiše, da se ne bi kdo okužil s kovidom in s tem zavlekel potek snemanja. Povedal je, da mu je na šovu najbojle uspel lososov tatar in goveji steak v vinski omaki z dateljni in šparglji. Fabijan Wakounig: »Večinoma sem dobil dobre kritike, le piščanca sem malo zgrešil, na žalost še ni bil do kraja pečen.«

Fabijan Wakounig

Foto: Ana Gregorič

Izpadel je v 12. epizodi, ki je bila objavljena konec aprila, in sicer pri izločitvenem izzivu, ki za Fabijana ni bil prvi: Šlo je bolj za tehniko in manj za kuhanje. Med drugim je moral ustvariti liste iz čokolade. »Rezultat na koncu na žalost po videzu ni bil optimalen. Bilo je tudi psihično naporno, ker sem se moral večkrat na koncu boriti, da bi prišel v naslednjo epizodo.« Da je izpadel iz šova, Wakounig ne vidi kot poraz, temveč predvsem kot začetek vsega, kar ga okoli kuhanja še čaka. Fabijana Wakouniga zdaj večkrat prepoznajo na cesti in njegovi navijači in navijačice mu pošiljajo ogromno sporočil. Za prihodnost si želi, da bi na kakih dogodkih kuhal s kolegi iz šova, rad bi kuhal tudi na eventih v Avstriji. Vsekakor ga bomo lahko pri kuhanju opazovali v živo, novice o dogodkih bo objavil na svoji strani na Instagramu. V glavnem pa želi zaključiti študij, nekoč pa morda celo odpreti kako restavracijo ali »food-truck«. O Fabijanu bomo v prihodnosti gotovo slišali še več.

Utrinek iz šova:

https://www.24ur.com/video/62722031