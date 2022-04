V začetku aprila je Reinhard Prutej iz Vidre vasi pri Pliberku postal cesar šunke. Skupaj z ženo Gerti vodi kmetijo, ki je bila že večkrat odlikovana za svoje kakovostne izdelke. Reinhard Prutej je tudi vladajoči kralj salam in predseduje društvu podjunskih proizvajalcev salam. Najbolj prestižno pa je bilo gotovo odlikovanje za bučno olje na tekmovanju v Varaždinu. Tam je Prutejevo olje leta 2019 bilo izbrano kot najboljše bučno olje izmed 148 proizvajalcev iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in Madžarske.

Okusi so različni, to velja tudi za velikonočno šunko, ki je za mnoge glavni akter velikonočnih pojedin.

Šunka s kmetije Reinharda in Gerti Prutej je na začetku aprila prepričala strokovno žirijo in obiskovalce pliberškega praznika šunke. Prutej je kot cesar šunke nasledil Wolfganga Stefitza. Ker od leta 2019 naziv kralja salam ni bil podeljen, pa je Prutej tudi vladajoči kralj salam. To je bil pred tem tudi že v letih 2003 in 2010. Ob tem je Prutej predsednik društva podjunskih proizvajalcev salam.

Recept za dobro šunko je po besedah Pruteja enostaven: dobro meso, sol, poper, česen, lovor in brinove jagode. Nato mora šunka vsaj osem tednov ležati v soljeni vodi. Pri kuhanju šunke Prutej ne prekorači 80 stopinj. Na kilo mesa je treba kuhati eno uro. Šunki je treba dati čas. Potrebno pa je tudi skrbno delo, pravi Prutej.

Tudi otroci, na sliki hčerka

Carina, pomagajo na kmetiji.

Meso za domače mesne izdelke pride iz lastnega hleva. Prutej tudi sam kolje, saj tako kot pravi, živali nimajo stresa.

V hlevu ima 50 prašičev pitancev in 70 glav živine ter 30 telet. Vsega skupaj obsega kmetija Prutej 130 hektarjev polj, od tega gre pridelek 80 hektarjev za napravo za bioplin, s katero Prutej proizvaja tok.

Kot predsednik podjunskih proizvajalcev salam Prutej že danes vabi na praznik salam, ki bo 31. julija v Dobrli vasi, ter na farant, ki bo 15. avgusta v Globasnici. Tam bo tudi izvoljen nov kralj salam.

Na obeh omenjenih prireditvah boste zagotovo za stojnico srečali tudi Gerti Prutej, ki prodaja slanino, salame, bučno in sončnično olje in druge proizvode s kmetije Prutej še na tedenskem petkovem sejmu v Velikovcu (9.00–13.00) ter na pliberškem jormaku. Seveda pa lahko izdelke kmetije Prutej, po telefonskem dogovoru (0664/ 5038016) tudi kupite neposredno doma pri Prutejevih v Vidri vasi.

Potem ko je postal cesar šunke, pa so ga najbolj veselili in spodbudili klici rednih strank, ki so mu čestitali.