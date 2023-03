V sredo, 8. marca, je vabila Zadruga na uradni začetek pregradnje poslovalnice v Dobrli vasi. Do junija 2023 bo za dva milijona evrov nastala strokovna trgovina za orodje za domače mojstre in obrtnike.

»Zadruga se je v zadnjih letih v Dobrli vasi dobro razvila,« pravi poslovodja Zadruge Bernhard Reiter in dodaja: »Poslovalnico bomo kompletno prenovili. Nastala bo najsodobnejša trgovina za orodje na Koroškem. Najsodobnejša zato, ker bo vsebovala digitalne in analogne elemente.« Domači mojstri in obrtniki bodo v novi poslovalnici še pred nakupom lahko preizkusili vsa električna orodja. Dobrla vas bo centrala za pridobivanje strank iz obrti, še posebej tudi s severne strani Drave. Že sedaj ima Zadruga obrtniške stranke do Wolfsberga, ugotavlja Reiter. Znamka Milwaukee bo v ospredju prodaje obrtnikom, seveda pa bo Zadruga nudila tudi vse ostale znamke električnega orodja, kot so to Makita, Einhell ali Bosch. V Dobrli vasi bodo še naprej ponujali gradbeni material in pijače, prodaje drugih živil ne bo.

Vsega skupaj bodo investirali dva milijona evrov. Reiter računa s tem, da bodo prenovljeno poslovalnico odprli že junija, če bo vreme dopustilo. Poslovalnica bo energetsko neodvisna, saj bodo na strehi namestili fotovoltaično napravo. Z akcijo crowdfundinga je Zadruga za financiranje sončne elektrarne zbrala 50.000 evrov. Po modernizaciji bodo ponovno odprli tudi kavarno v prostorih Zadruge.

Za začetek pregradnje pa so v Dobrli vasi politiki in gospodarstveniki namesto lopate prijeli za akumulatorsko rušilno kladivo.