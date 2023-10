Koroško nagrado za oglaševanje Creos so 23. oktobra podelili v Beljaku. Med nagrajenci so podjetja Major Tom (Tomaž Ogris), WUAPPA (Matija Kampuš) in Würcher Media (Hanzi Čertov). Podjetje Würcher Media Hanzija Čertova je prejelo zlati Creos za restavrirane slike trinajsterice iz Sel, Železne Kaple in Borovelj, podjetje WUAPPA pa je odneslo zlati Creos v kategoriji socialna omrežja in digitalni mediji. Podjetje Major Tom Tomaža Ogrisa je poželo kar štiri nagrade. Srebrni Creos v kategoriji dialoško oglaševanje je podjetje prejelo za nogavice hotela See­park, bronasto nagrado je podjetje Major Tom v kategoriji oglaševalska kampanja prejelo za radio Agora, v kategoriji eksperimentalno oglaševanje za plakat koroškega muzeja, še en bronasti Creos pa v kategoriji korporativno oblikovanje pa je prejelo za logo restavracije Pasta Mama. Sodelovalo je 64 koroških agentur in grafičnih birojev. Od 249 vloženih projektov je bilo nagrajenih 47 v 15 kategorijah.

Ekipa Würcher Media pri podelitvi. Foto: WKK / Jost & Bayer

Članek z restavriranimi slikami podjetja Würcher Media: