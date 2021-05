Pred nedavnim so vozniki električnih avtomobilov, ki so doslej uporabljali brezplačne polnilne postaje projekta »Lebensland Kärnten«, prejeli pismo, v katerem piše, da je celovška družba »Stadtwerke« novi lastnik društva »Lebensland Kärnten«. Od maja letos bodo morali vsi, ki želijo svoja vozila še naprej polniti na novih polnilnih postajah STW, odšteti 0,33 € za kWh ter od tretje ure dalje dodatne tri evre na uro za parkiranje na postaji. To pomeni, da polnjenje od desetih zvečer do šestih zjutraj stane 18 € parkirnine, stroški za kilovate pa so za približno polovico dražji, kot je elektrika za gospodinjstvo. Torej bodo stroški za električna vozila višji od konvencionalnih dizelskih ali bencinskih vozil.

Volilna skupnost Borovlje je mnenja, da so zaradi te spremembe zapostavljeni predvsem ljudje, ki ob stanovanju nimajo možnosti, da bi polnili avto, saj je v tej spremembi zajeta tudi polnilna postaja v Borovljah. VS Borovlje: »Visoka politika je ponovno pozabila na socialno zapostavljene ljudi. Kdor živi v socialnem stanovanju, torej nima pravice do električnega vozila. To masivno zvišanje stroškov za polnjenje in dodatno kaznovanje tistih, ki svoje avtomobile polnijo čez noč, bo imelo zelo negatvne učinke, saj se bo manj ljudi odločalo za nakup e-vozila.«

Občinski odborniki VS Borovlje ostro nasprotujejo temu »kaznovanju ekološko mislečih ljudi«. Zahtevajo takojšnjo odpravo povišanja stroškov za voznike električnih vozil in zavračajo tak način obogative na račun tistih, ki so pionirji na področju ekologizacije.