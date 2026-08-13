KIS vabi na avgustovske dogodke

Program se začenja 15. avgusta s Farantom v Globasnici, kjer bosta KIS in SJK obiskovalcem na voljo na skupni informacijski stojnici. Že v nedeljo, 16. avgusta, KIS organizira avtobusni izlet na Praznik medu v Šmohor. Obiskovalci bodo lahko spoznavali ponudbo praznika, se udeležili pokušin in del dneva namenili samostojnemu ogledu. Ob 14.45 bo sledila malica s kavo in druženjem v Stari pošti, ob 16. uri pa odhod proti domu. Prispevek znaša 25 evrov na osebo ter vključuje avtobusni prevoz in malico. Prijave zbirajo do 11. avgusta (0676/83 555 747, Tadej Čertov).
Strokovno obarvan bo 22. avgust, ko se bodo udeleženci odpravili na 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA v Gornjo Radgono. Prihod je predviden ob 10. uri, sledili bodo ogled sejma in strokovna predavanja, odhod pa bo ob 15. uri. Med osrednjimi temami so varnost prehrane, mladi in inovacije, digitalizacija in umetna inteligenca v kmetijstvu, ekološko in trajnostno kmetijstvo, gospodarjenje z gozdovi, prihodnost podeželja ter podnebne spremembe in vodni viri. Cena ekskurzije je 40 evrov in vključuje prevoz ter vstopnino, prijave pa sprejemajo do 19. avgusta (0676/83 555 747, Tadej Čertov).
Avgustovski program se bo sklenil v soboto, 29. avgusta, s tradicionalnim srečanjem čebelarjev na Uršlji gori. Srečanje bo pri najviše ležečem čebelnjaku v Sloveniji, sledila pa bosta sveta maša in tradicionalno druženje čebelarjev.
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