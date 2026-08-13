KIS vabi na avgustovske dogodke

Program se začenja 15. avgusta s Farantom v Globasnici, kjer bosta KIS in SJK obiskovalcem na voljo na skupni informacijski stojnici. Že v nedeljo, 16. avgusta, KIS organizira avtobusni izlet na Praznik medu v Šmohor. Obiskovalci bodo lahko spoznavali ponudbo praznika, se udeležili pokušin in del dneva namenili samostojnemu ogledu. Ob 14.45 bo sledila malica s kavo in druženjem v Stari pošti, ob 16. uri pa odhod proti domu. Prispevek znaša 25 evrov na osebo ter vključuje avtobusni prevoz in malico. Prijave zbirajo do 11. avgusta (0676/83 555 747, Tadej Čertov).