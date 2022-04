»Brez zagnane skupine ljudi in osebnosti, kot je Franz Kušej, ne bi bilo veselic, kakor je današnji praznik, kjer lahko skupaj uživamo in praznujemo,« je na nedeljskem prvem prazniku »močke« dejala soorganizatorka Doris-Grit Schwarz. Razstavljalci in obiskovalci so bili zadovoljni, še sonce je posijalo v Šmihel.

Soorganizator Jozej Blažej in predsednik Franz Kušej

Društvo Lebensraum Petzenland-Peca je minulo cvetno nedeljo vabilo v Šmihel na prvi »praznik močke« z bogato velikonočno tržnico. Predsednik Franz Kušej: »Zato da je bil praznik prvič, smo lahko zadovoljni. Tudi z vremenom smo imeli srečo.« Po bogoslužju in blagoslovitvi velikonočnih presencev z župnikom Slavkom Thalerjem so najprej izvolili najlepši presenc. Nato je šlo zares: degustiranih je bilo 23 močk (jajčnih solat), najboljših šest so nagradili z darilnimi košarami. Izvolitev najboljše močke je certificiral pliberški notar Bern-hard Wenger. Podelitev nagrad sta moderirala Peter Grilliz in Doris-Grit Schwarz. Med številnimi obiskovalci so bili podžupan Vladimir Smrtnik, zbornični svetnik Štefan Domej, Pepca Wakounig in občinski predstojnik Norbert Haimburger. Za dobro vzdušje na prazniku so skrbeli člani podjunskega omizja muzikantov, med njimi Albert Krajger, Albert Schorli in Marko Steharnik. Upajmo, da se obiskovalci praznika niso prenajedli »močke«, tekne naj še ob velikonočni malici.

Člani podjunskega omizja muzikantov so skrbeli za dobro vzdušje.

Najboljše močke

1. Anna-Maria Bradach

2. Kati Kert

3. Maria Blažej

4. Monika Bricman

5. Maria Woschitz

6. Bernardka Wautsche Najlepši presenci

1. Družina Britzmann, Šmihel

2. Družina Trap, Konovece

3. Družina Sadjak, Strpna vas

Učenke in učenci Evropske šole Šmihel so za dekoracijo praznika »močke« narisali pisane pirhe.

Andrej in Aleksandra Symanowicz-Hren

Vino Hren, Žitara vas

»Za to, da je ta praznik prvič, je v redu. Letošnja tržna sezona je še precej odprta. Trenutno načrtujemo, da bomo z našimi vini med drugim avgusta prisotni na prazniku salam v Dobrli vasi, na žitrajskem vinskem prazniku in začetek septembra na »Wine and more« v Velikovcu. Škodo v vinogradu bi lahko povzročila kakšna pozeba, kot se je že zgodilo v zadnjih par letih.«

Čebelarstvo Silan, Letina

»Ponujamo razne vrste strdi, naša nova specialiteta je gorčična strd, ki se odlično ujema z velikonočno šunko. Imamo cel sortiment likerjev, tudi medeno žganje in jajčni liker. Ponujamo tudi izvrstno brezalkoholno pijačo ‘oksimel’, ki je mešanica kisa in medu. Naše pridelke prodajamo na domu, na raznih trgih in v Erschenovi kmečki trgovini v Štebnu.«

Martin in Milica Jernej

Kmetija Jernej, Črgoviče

Martin Jernej: »Vzdušje tukaj je super. Obiskovalci so navdušeni, da sva s stojnico na prazniku. Še vedno so ljudje, ki ne poznajo našega gnojila ‘Pipillets’, ki ga tudi tukaj ponujava. Letos se je moja žena Milica lotila izdelave regratove veganske ‘strdi’, ki jo tukaj prodajava.« Milica Jernej: »Nabrane regratove cvetove namočim v vodo in jih čez noč pustim stati. Nato cvetove s sladkorjem in drugimi sestavinami kuham tako dolgo, da je konsistenca podobna strdi.« Martin Jernej: »Okus nastalega namaza, ki je primeren tudi za peko in kuhanje, navdušuje vsakega.« Na idejo, da bi naredila ta namaz, je prišla, ker je bil domači travnik poln rumenih regratovih cvetov in je poskusila. Že kmalu bo za nakup na voljo v Gšeftu in v Zadrugi. Letos marca je Milica Jernej uspešno zaključila izobrazbo na področju vede o zeliščih (Dipl. Kräuterpädagogin). Namaz iz regratovih cvetov je njen prvi izdelek, ima pa že veliko idej za druge produkte, saj se želi na področju zelišč razvijati še naprej.