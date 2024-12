Kavarna Mozart v celovški Mozartstraße 48: Starša štirih otrok odprla kavarno

Sprva njegov predlog ni naletel na navdušenje, a po pogovoru z lastnico in po ogledu prostora je tudi Sandra začela na idejo gledati drugače. Starša štirih otrok sta v zadnjih letih vodila podjetje »Premium Car Wash«, s katerim ponujata čiščenje avtomobilov in ladij, in ga bosta vodila tudi v prihodnje. Marjan Kropiunik je v pogovoru priznal, da situacija s štirimi otroki ni enostavna. »Trije otroci med tednom hodijo v vrtec, najmlajši Lejon pa je vsak dan z nama v kavarni, razen če ima katera od babic čas. Sicer pa se z ženo izmenjujeva pri delu v kavarni,« je povedal Marjan. Dodal je, da sta se zavestno odločila za odpiralni čas med sedmo zjutraj in peto popoldne, da imata zvečer čas za družino. V prvih mesecih bosta kavarno odprla vsak dan. Od 16. januarja naprej pa načrtujeta vsak četrtek ob 18. uri organizirati druženje za pevke in pevce koroškoslovenskih pesmi v svoji novi kavarni.