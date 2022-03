Pred 20 leti je Pauli Seher, gostinska legenda iz Velinje vasi, odprl v poslopju Zveze Bank oz. Posojilnice Bank gostišče PAVLVS. Od leta 2014 dalje je v lasti Sabine in Hannesa Kropfitscha. PAVLVS je tudi sedež Hranilnega društva Klub 26.

Zamisel o gostišču PAVLVS se je porodila povsem slučajno, pripoveduje »oče« Pavlvsa Paul Seher v pogovoru z Novicami. »Neki prijatelj mi je rekel, da oddaja tedanja Zveza Bank oz. sedanja Posojilnica Bank lokacijo za gostišče. Ponudba se mi je zdela zanimiva, saj je bilo nekaj let prej na tej lokaciji znano dvojezično gostišče Bierjokl/Pri Joklnu.«

Dvojezična kavarna

Seherjev koncept pri ustanovitvi kavarne PAVLVS: »Želel sem kavarno, v kateri se srečava mlado in staro, študentje in ljudje s podeželja in kjer se vsi dobro počutijo. Predvsem pa sem si želel, da bo kavarna dvojezična, podobno kot je bilo nekoč gostišče Bierjokl/Pri Joklnu.« Prepirov zaradi dvojezičnosti nikoli ni bilo, poudarja ustanovitelj gostišča PAVLVS. Nikoli se tudi ni zgodilo, da bi morala ukrepati policija.

Jubilejni koncert: BLUES-MIKI & ANTHONY BASSO Foto: Eva Stieger Ob 20-letnici vabi gostišče PAVLVS na jubilejni koncert v četrtek, 31. marca, ob 20.00 uri. Igrala in pela bosta Miki Milan Komljenović (Blues-Miki), ki se je rodil v Dalmaciji (na sliki), in Anthony Basso, ki prihaja iz Vidma/ Udine. Prisrčno vabljeni med drugim tudi na pomladansko prebujanje (ponedeljek, 21. marca) in na odprtje razstave s slikami Christe Fuchs (ponedeljek, 2. maja).

Leta 2014 se je Pauli Seher odločil, da proda kavarno. Nova lastnika sta postala Sabine in Hannes Kropfitsch. S prevzemom kavarne sta prevzela tudi njen koncept, ki ga je izdelal znani gastronom iz Velinje vasi, prav tako tudi naziv gostišča, poimenovanega po Seherjevem imenu.

»Ko sva od Paulija Seherja prevzela gostišče PAVLVS, sva se malo bala,« pripoveduje Hannes Kropfitsch v pogovoru z Novicami. »Nisva vedela, ali naju bodo gostje sprejeli, ker nisva dvojezična. Izkazalo se je, da je bil strah popolnoma odveč. Gostje so naju sprejeli zelo prijazno, sam pa se trudim, da se naučim čim več slovenščine.« Prav tako ima Hannes Kropfitsch kot sponzor odprto srce mdr. za SAK, NK Bilčovs ter maturitetne plese Slovenske gimnazije in Dvojezične TAK.

Sicer pa gostje ne prihajajo samo iz obeh narodnih skupnosti, temveč tudi iz ostalih predelov Avstrije ter celo iz Avstralije in Kitajske. Še posebej dobro se počutijo gimnazijci in študenti, mdr. iz Slovenije. Nenazadnje pa je gostišče PAVLVS eno od redkih, ki je odprto tudi za ljubitelje hranilnih društev. Medtem ko so skoraj vse gostilne ukinile hranilna društva, šteje HD Klub 26-Cafe Pavlvs skoraj 150 varčevalk in varčevalcev.

In kaj si Hannes Kropfitsch najbolj želi ob jubileju? »Da bi še naprej lahko pozdravil tudi slovenske goste in da bi se mladina dobro počutila.«