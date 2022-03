Po dveh letih presledka zaradi pandemije so minuli konec tedna v Dobrli vasi spet imeli Jožefov sejem. Govorili smo s tamkajšnjimi razstavljalci, ki so zelo veseli, da lahko kupcem spet ponudijo svoje blago.

jesus CAFE – domače kremne rezine in kava

Za dobrolski mladinski center je jesus CAFE na Jožefovem sejmu važen vir dohodka, pravi Bernhard Wrienz. »S tem financiramo naše izlete in delovanje mladinskega centra v Dobrli vasi. Ljudje nas poznajo, tako da smo lani, ko ni bilo sejma, ob tem času prodali toliko kot prejšna leta, ko ni bilo pandemije. Vzdušje na sejmu je v redu, zaradi korone pa ljudje še bolj pazijo. Nikolaj Wrienz, Stefan Neuwersch in Luka Lesjak prodajajo ob cesti kremne rezine. Posebna taktika za prodajanje ni potrebna, pravijo, saj ljudje vejo, da so kremne rezine vsako leto odlične.

Gitti Neuwersch – predsednica SPD Srce

Potem ko bivši razstavljalec ni več koristil prostora pred Kulturnim domom Dobrla vas, smo društveniki tam naredili prostor za boljši trg. Letos je bilo vse nekoliko kratkoročno, ponavadi je prostora za deset razstavljalcev. Letos za prostovoljni prispevek prodajamo rabljene knjige, saj smo jih dobili toliko podarjenih, da ne bo dovolj prostora za vse v novi knjižnici dobrolskega Kulturnega doma. Knjižnica ravno nastaja in bo odprta v kratkem. Ljudje so veseli, da lahko grejo spet ven, srečajo ljudi in zapravijo malo denarja. Tudi obisk je dober.

Luka Hribar – vodja koroške postojanke borbene veščine »I Liq Chuan Zhong Xin Dao«

Na Jožefovem sejmu predstavljamo postojanko borilne veščine »I Liq Chuan Zhong Xin Da , Kärnten/Koroška «. Šolo smo lani oktobra ustanovili v Železni Kapli. Zdaj bi radi še več ljudem pokazali, da obstajamo. Ljudi na Jožefovem sejmu aktivno nagovarjamo in jim razlagamo podrobnosti naše borbene veščine. Mnogi pravijo, da so prestari, potem jim povem, da lahko pri naši borbeni veščini sodelujejo mladi in stari, saj ni borilna veščina, ki bi bila usmerjena samo v udarce in boj. Za tistega, ki išče samo borbo, to ni prava smer.