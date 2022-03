Za 25-letnega Fabijana Wakouniga kuhanje ni samo konjiček. Pri ustvarjanju v kuhinji uživa in tam se lahko odtrga od obveznosti vsakdanjega življenja. Študent medicine v Mariboru, doma iz Mlinč v Žitari vasi, sodeluje pri letošnjem izredno priljubljenem televizijskem kuharskem tekmovanju »MasterChef Slovenija«.

Kuhanja se je lotil že v najstniških letih. Ko se je za eno leto preselil na Dunaj, je bil nekoliko prisiljen, da si je svoje jedi pripravljal sam. Kot študent na Dunaju si ni mogel privoščiti, da bi šel vsak dan kam na kosilo. Sčasoma ga je začelo kuhanje vedno bolj zanimati in začel se je bolj pogljabljati vanj. Jedi, ki jih je videl na internetu, je skušal doma pripraviti sam. Pravi, da to na začetku ni bilo ravno nekaj gurmansko-kulinaričnega, a sčasoma je postal dober in to so spoznali tudi njegova družina in prijatelji.

Na šov »MasterChef Slovenija« ga je prijavilo njegovo dekle. »Šel sem na avdicijo in tam sem izvedel, da lahko grem na tekmovanje. Nisem bil mnenja, da dovolj dobro kuham, a ona je o tem prepričana,« pripoveduje Wakounig.

Fabijan Wakounig se ne boji kuharskih eksperimentov.

Šov je v glavnem tekmovanje, kdo bo ustvaril najboljšo, najlepšo, najokusnejšo jed na krožniku. To je treba narediti v skupinskih, individualnih in izločitvenih nalogah. Vsega skupaj sodeluje 16 tekmovalcev, hrano ocenjujejo sodniki, med njimi je znani kuhar Luka Jezeršek, ki ima več restavracij, med drugim v Ljubljani in na Bledu. Sodniki odločajo, kdo bo izpadel in kdo lahko kuha še naprej.

Oddaja MasterChef je v Sloveniji zelo odmevna, vsako epizodo gleda do 400.000 oseb, kar je za Slovenijo ogromno število. Wakounig misli, da je oddaja zato tako priljubljena, ker ljudi inspirira za lastno kuhanje.

Fabijan Wakounig nima posebnih težišč pri kuhanju, na splošno pri delu v kuhinji uživa. »Moja prijateljica ne je veliko mesa, zato zanjo pripravljam bolj ribje jedi in zelenjavo, zase pa bolj jedi z mesom.« Zelo rad ima dobre burgerje, za katere sta pomembna predvsem kakovostno meso in kruh, ki ga peče tudi sam. Če je le mogoče, v kuhinji uporablja regionalne sestavine. Zanimajo ga vse kuharske tehnike, predvsem pa, kako lahko v določenem času izkoristiš sestavine, ki jih imaš na voljo: »Kot študent se znajdem z vsemi sestavinami, ki jih imam, iz vsega mi uspe kaj narediti. Nujne so le sestavine kot moka, jajca, sol in poper, ostalo pa so samo dodatki.« Včasih tudi kaj spodleti. »Lahko je majhna napaka, ki ti uniči celo jed. Napake so se mi zgodile in se mi bodo še naprej dogajale. To pa ni hudo, saj se iz vsake napake kaj naučiš,« pravi Wakounig, ki v prostem času dela pri Rdečem križu v Velikovcu in poleg kuhanja tudi rad peče.

Rad razvaja tudi svoje domače in prijatelje. »Družina ima bolj tradicionalen okus in zelo pomebno je, da je na primer kosilo ob pravem času na mizi.« Ker si pri kuhanju rad vzame veliko časa, se včasih tudi malo zamudi. Če povabi prijatelje, se ne boji kuharskih eksperimentov, včasih pa se le raje odloči za varno varianto, za jed, za katero ve, da mu bo uspela, da bodo kolegi, prijatelji, družina lahko uživali.

Za Fabijana Wakouniga, ki trenutno v Mariboru študira medicino, je med medicino in kuhanjem kar nekaj paralel. »Tako v kuhanju kot v medicini imaš lepe in slabe trenutke, hektične in take, kjer se lahko malo sprostiš,« pravi in dodaja, da moraš tako v medicini kot v kuhinji znati delati pod pritiskom. Medicina je zanj delo, kuhanje pa sprostitev in razvedrilo. »Pri kuhanju lahko odklopim.« Drugače bi lahko koristil študentske jedilne bone, te pa koristi predvsem v izpitnem obdobju; ko ima čas, pa čimveč kuha sam.

S kuhanjem bi se rad ukvarjal tudi poklicno in pravi, da je njegova želja v življenju imeti lastno restavracijo, v kateri bi se ukvarjal s kakovostnim streetfoodom (poulična hrana). Vsekakor pa namerava najprej končati študij medicine in postati zdravnik.

Zmaga na šovu je zanj bolj sekundarna, sodeluje z namenom, da bi se česa naučil in da se lahko za določen čas posveti kuhanju. Glavni vzrok zanj torej gotovo ni vsota 50.000 evrov, ki jo bo dobil zmagovalec. O šovu nam še ne sme veliko več povedati, prva epizoda bo že kmalu na ogled na televizijskem kanalu POP TV Slovenija. Dober tek!