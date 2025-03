Interreg projekt Avstrija-Italija: Car2GO! Priprava na kandidaturo za EPK

Projektni partnerji, združeni v EU Interreg projektu Car2GO!, so celovška Mohorjeva, Deželna vlada Furlanije-Julijske krajine in Slovensko deželno gospodarsko združenje iz Italije. Partnerji projekta so bili uspešni na razpisu za sredstva Evropske unije, ki jih bodo črpali iz Sklada za turizem in regionalno sodelovanje ter razvoj, pa tudi iz Evropskega fonda za regionalni razvoj (EFRE). Regiji, za kateri gre v projektu, sta deželi Koroška in Furlanija-Julijska krajina. Tako ni nič čudnega, da je kooptirani partner projekta tudi dežela Koroška z oddelkom za turizem. V projektu gre za manjšine v regiji, pa tudi za Gorico, ki skupaj z Novo Gorico trenutno nosi naslov Evropske prestolnice kulture (EPK). Projekt z imenom Car2GO! se je začel 1. februarja letos in traja do 31. januarja 2027. Celotna vrednost projekta je 605.126,10 evra, 484.100,88 evra sredstev je projekt dobil od fonda EFRE.