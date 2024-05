Leta 2005 je inštalater Marko Gregorič (62) ustanovil lastno podjetje, po Koroškem je postal znan kot »SolarMark«. Leta 2023 se je upokojil, podjetje pa zdaj pod novim imenom »SGR Hišna tehnika« vodi njegov sin Marko Gregorič (32).

Da imajo Omrovi iz Male vasi pri Globasnici v družini podjetniško žilico in tradicijo, je znano. Že oče Marka Gregoriča Lojz Gregorič je z ženo Heleno leta 1969 odprl gostilno Juenna v Čepičah, ki še danes kulinarično razvaja goste od blizu in daleč. Gostilno je od staršev prevzel Markov brat Lojz, zdaj pa jo vodi že tretja generacija. Samostojen podjetnik je leta 1961 rojeni Marko Gregorič postal šele pri 43 letih, to je bilo leta 2005. A poglejmo nazaj.

Za inštalaterja se je izučil pri stricu Štefanu Gregoriču (1937–2016). Nato je delal pri več podjetjih, nazadnje v pliberški okolici. »Z zadnjim šefom sva se skregala in nek znanec me je spodbudil, da naj ustanovim lastno podjetje,« se spominja. Opravil je izpite in leta 2005 ustanovil podjetje SolarMark. »Ime je nastalo, ker so mi pravili Mark in od vsega začetka sem se ukvarjal s solarnimi kolektorji, ki smo jih pred tem v skupinah tudi sami sestavljali,« pripoveduje Gregorič. Zanj je bilo od vsega začetka jasno, da kot podjetnik ne bo podpiral fosilne energije in tako nikdar ni v kakšno hišo ali stavbo vgradil peči na olje. Zakaj ta jasna odločitev proti olju? Z društvom Klimabündnis je Marko Gregorič leta 2001 potoval v Amazonas. Tam so srečali domačine in spoznali njihovo življenje. Zvečer so sedeli okoli ognja in nek indijanski poglavar je dejal gostom iz Evrope: »Zdaj vidite, kaj mi vse storimo za ohranitev naše narave. Zdaj pa vi povejte, kaj storite vi?« To je Marku Gregoriču ostalo v spominu in tudi kot podjetnik je za vsak solarni panel, ki ga je montiral, daroval skromno vsoto za zaščito narave.

Kurjave na sekance, inštalacije in solarne naprave

Podjetje se je od vsega začetka dobro razvijalo, vsa leta je delal sam, nazadnje se mu je pridružil sin Marko. Inštaliral je vodovode v hišah, kurjave na sekance, drva in pelete ter na strehe montiral tisoče kvadratnih metrov solarnih kolektorjev za ogrevanje vode. Zdaj pa je čas teh solarnih kolektorjev vsaj pri novih gradnjah na žalost potekel. Novejše hiše imajo pretežno kurjave na toplotno črpalko in dandanes na strehe namesto solarnih kolektorjev raje montirajo fotovoltaične panele, ki pretvarjajo sončno energijo v električni tok in ne ogrevajo samo vode. »Bila je absolutno prava odločitev, da sem šel v samostojnost,« pravi in dodaja z nasmehom, da je zanj vselej bilo najbolj pomembno, da vse skupaj »pač funkcionira«.

Marko in Marko Gregorič

Zgradil pa je tudi večje ogrevalne naprave, na primer za globaški vrtec in ljudsko šolo. Podjetje je vsa leta vodil zgledno dvojezično. Tudi če stranka ni govorila slovensko, je na ponudbi ali na računu vedno zapisal slovensko in nemško ime kraja. »Zame je bilo to samoumevno, ker sem pač Slovenec,« pravi Gregorič. Zaveda se, da zaradi te jasne opredelitve tudi te ali one stranke ni dobil, zato pa je imel slovenske stranke na Koroškem, ki jih drugi niso imeli. Bolj pomembno je bilo, da je bilo delo dobro narejeno. »Imel sem načela in teh sem se v življenju držal, čeprav so mi nekateri rekli, da bom kot podjetnik propadel, če ne bom vgrajeval tudi peči na olje. Pa ni bilo tako. Isto jasno pot pa sem šel s slovenščino,« pravi soprog žene Gretke. Poleg Marka imata še hčerko Mirjam (37) in sina Matijo (16). Če je bil čas, je rad tekal, tudi letos bo še poskusil opraviti polmaraton. Bil je občinski odbornik Enotne liste in še danes rad prepeva v MoPZ Janez Petjak.

Izučil se je doma in prevzel podjetje

32-letni Marko Gregorič se je najprej v Šmihelu pri Igercu izučil za mehanika, mikalo ga je, da bi delal nekaj trajnostnega, skrb za naravo povezuje oba Gregoriča. Leta 2012 je začel doma z vajeništvom in ga zaključil po treh letih. »Ima večji talent kot jaz, bolje se spozna na tehniko, pa tudi več telefonira,« o sinu pove ponosni oče. Po vajeništvu in nekaj letih dela v podjetju je Marko mlajši leta 2018 zaključil še izobrazbo za mojstra in napisal 170 strani dolgo zaključno delo. Medtem je prevzel večje projekte: v Globasnici je zgradil daljinsko ogrevanje za več objektov in pri gostilni Mochoritsch v Grebinju vgradil kurjavo, močno 350 kilovatov. Veliko dela ima s servisiranjem kurjav, zato ima tudi sodelavca, Andreas Repnik je strokovnjak za kurjave Hargassner in Gilles. Ima precej dela, tudi ker je trenutno veliko podpor za nove kurjave. Tudi pri birokraciji okoli teh lahko Gregorič mlajši ponudi pomoč. Pomembno mu je svetovanje: »Strankam je treba razložiti, katera kurjava ali druga rešitev je zanje najboljša in zakaj.« Enega vajenca je že izobrazil, išče pa še sodelavce in vajenca. Za bodočnost si oče trimesečnega sina Mira in so­prog Martine, roj. Hirm predvsem želi, da bi se vsakdan malo normaliziral. Da ne bi le delali in da bi imel več časa za družino.