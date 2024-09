V letu 2023 je v hotelu JUFA (kratica za Jugend und Familien Hotels) v Pliberku po podatkih občine bilo 15.997 prenočitev. Hotel, ki so ga odprli leta 2009, ima 43 sob in 162 postelj. S koncem leta ga bodo iz gospodarskih razlogov zaprli, je za Novice potrdilo podjetje JUFA.

»Zaprtje hotela je hud udarec za občino Pliberk in regijo pod Peco, o zaprtju smo izvedeli včeraj,« je povedal pliberški mestni svetnik Marko Trampusch. V celoti je bilo leta 2023 v Pliberku 28.695 nočitev, več kot polovica je šla na račun hotela JUFA.

»Za JUFA-kulturo sta bila gospodarnost in zagotavljanje delovnih mest vedno enakovredna cilja. Vendar pa je vodstvo podjetja zaradi socialne in ekonomske odgovornosti do trenutno 1.400 zaposlenih na več kot 60 lokacijah prisiljeno izvesti zaprtje obratov. To zadeva tudi lokacijo v Pliberku s 15 zaposlenimi,« je dejal poslovodja podjetja JUFA Gerhard Wendl. O razlogih za zaprtje Wendl omenja manjkajočo gospodarsko pomoč za COVID-19 v višini 14,5 milijona evrov v primerjavi s konkurenco, naraščajoči obratovalni stroški, višje obresti in s tem dodatne obremenitve za modernizacije in širitve.

Areal hotela JUFA v Pliberku

»Prepotrebne reforme je treba zdaj začeti, popraviti napake in preveliko stroškovno strukturo. Moramo pospešiti, da bomo uspešno izvedli preobrazbo in se prilagodili novim tržnim razmeram,« je dodal Gerhard Wendl. »Odločitev ni bila lahka. Vendar dolgoročno lokacije, ki dosegajo pozitivne rezultate, ne morejo podpirati tistih, ki niso gospodarne. Trajnostno poslovanje pomeni tudi prevzemanje odgovornosti in pogum za strateške odločitve. Zdaj je treba prihraniti denar, da bomo ponovno konkurenčni. Zaprtja so na koncu pravilna, saj so pomembna in nujna za dolgoročno preživetje skupine hotelov JUFA v tej napeti situaciji.«

Vsi zaposleni na zadevnih lokacijah so bili že obveščeni o zaprtju in lahko – če to želijo – nadaljujejo svoje delo na enem od drugih mest, kjer so hoteli JUFA. Še naprej bodo lahko zaposleni v hotelski skupini JUFA.

Vodstvo podjetja se zaveda in obžaluje, da bodo zaprtja lokacij poleg vplivov na samo podjetje imela tudi posledice za lokalne skupnosti ter pomenila spremembo za regionalno turistično in prostočasno gospodarstvo. Ker trenutno potekajo poslovni procesi, ki zadevajo novo postavitev podjetniške skupine, podjetje trenutno še ne more podati podrobnih informacij.

V lasti hotela JUFA je bila tudi športna dvorana in domača arena odbojkarskega kluba SK Zadruga Aich/Dob. Športno dvorano so odprli leta 2011, gradnja je stala tri milijone evrov. Stroške so si razdelili dežela Koroška (1,5 milijona evrov) ter občina Pliberk in podjetje JUFA (vsak po 750.000 evrov). Kaj pomeni zaprtje hotela JUFA za odbojkarski klub Aich/Dob?

JUFA Arena v Pliberku

»Trenutno tečejo pogovori z deželo Koroško in odbojkarskim klubom SK Aich/Dob, cilj je najti rešitev za športno dvorano in lahko povem, da smo na dobri poti,« je dejal pliberški župan Štefan Visotschnig. Zaprtje hotela je bilo tudi zanj presenetljivo in je hud udarec za turizem v Pliberku, sploh ko je še letos poleti s strani poslovodstva JUFE zaznal pozitivne signale. Župan ne razume izgovora podjetja, ki trdi, da je v času pandemije dobilo premalo podpor. »To ne drži.« Občina sama športne dvorane iz finančnih razlogov ne bo mogla upravljati. »Treba je najti rešitev, da bo zadeva stala na več stebrih.«