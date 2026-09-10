»Gre za to, da smo zanesljivi partnerji za naše stranke«

Podjetje Krivograd KG, v katerem je poleg Veronike Krivograd-Cerar in Floriana Krivograda zaposlenih še pet delavk in delavcev, se danes ukvarja s prodajo oken, vrat in senčil, pa tudi z montažo. Proizvode kupujejo v Avstriji in uvažajo predvsem iz Slovenije in Nemčije. Veronika Krivograd-Cerar v pisarni skrbi za ponudbe, naročila, nakupe materiala in stike s strankami. Njen brat Florian pripravlja ponudbe za razpise in jih projektira, po terenu skrbi za meritve in montažo kupljenega materiala. Kot pravita, sta od njunega prevzema v letu 2002 lansko leto dosegla najboljši poslovni rezultat doslej. V zadnjih letih je bilo podjetje uspešno na večih javnih razpisih. Med drugim je sodelovalo pri gradnji ljudske šole v Šmihelu in novega vrtca v domačem kraju, nove občinske stavbe v Kotmari vasi, šole v Liebenfelsu, trenutno sodelujejo pri gradnji vrtca v Gradcu. »To so za nas veliki projekti, saj smo majhno podjetje,« pravi Veronika. Kot doda Florian, bi montaža oken in vrat pri gradnji večnadstropnega blokovskega naselja bistveno presegla njihove kapacitete, tako da se takih projektov sploh ne lotevajo. Veronika Krivograd-Cerar se je po končani Slovenski gimnaziji v Celovcu v Ljubljani izobrazila za vzgojiteljico v vrtcu. Mama štirih otrok z možem Gregorjem živi v Šmihelu, tako kot njen brat Florian s partnerico Karin, ki je oče dveh hčera. Florian se je po glavni šoli v Pliberku izšolal za mizarja in opravil mojstrski izpit. Družinsko podjetje, v katerem delajo tudi Veronikin mož Gregor Cerar s skupno hčerko Laro in njuna sestra Silva Krivograd, sta Veronika in Florian prevzela, ko sta se starša upokojila.
Podjetje Krivograd je od ustanovitve leta 1969 do danes prehodilo dolgo in razgibano pot. Sprva je posel temeljil na prodaji rabljenih kmetijskih strojev, ki jih je Adolf Krivograd najprej kupoval v Zgornji Avstriji, nato pa uvažal iz Nemčije, jih popravil, nato pa večinoma prodajal čez mejo v Jugoslavijo. Z mejo in kupci iz Jugoslavije je bil povezan tudi uspeh nekdanje Krivogradove trgovine z živili in vsem mogočim v Šmihelu, odprte leta 1969 pri Klokarju. Dve leti kasneje je na kraju, kjer še danes deluje, oče začel zidati lastno trgovino za živila in kmečke stroje, okoli leta 1986 pa še halo, v kateri so trije zaposleni proizvajali lesena polkna. Okna je Adolf Krivograd začel prodajati po naključju. Nekaj oken za novo halo, ki jih je poceni kupil v Nazarjah v Sloveniji, je stalo poleg trgovine, mimoidoči pa so se čudili njihovi nizki ceni, v čemer je Adolf Krivograd zavohal dober bodoči ´kšeft´. To je bilo v začetku 80. let, ko je nekdaj veliki posel s kmetijskimi stroji začel nazadovati. Leta 1998 so Krivogradovi v Konovecah začeli tudi s proizvodnjo lastnih plastičnih oken, ki so jo ustavili leta 2024. »Vsi stroji so še tam, lahko kar vklopiš in delaš. Poleg tega, da je težko najti usposobljene delavce, se proizvodnja ni več splačala,« pove Veronika. Leta 2000 so zaprli trgovino, ki jo je vodila mama Katarina. Zaprtje trgovine z mešanim blagom in živili je bil tudi pogoj Veronike in Floriana za kasnejši prevzem podjetja Krivograd KG. »Marže so majhne, živilom pa rok poteče in jih ne moreš več prodati,« razloži Veronika Krivograd-Cerar. V 80. in 90. letih montaža ni igrala vloge, saj je večina kupcev sama vgradila okna in vrata. »Zdaj pa skoraj ne prodajamo več brez montaže,« pove Florian Krivograd.
»Če kupuješ, točno veš, koliko te določeno okno stane pri proizvajalcu in veš, koliko z njim zaslužiš. Ko sam proizvajaš, pa se marsikateri strošek ne upošteva. Recimo vse delo, ki pa ni nikjer navedeno.« Veronika Krivograd-Cerar
Zdi se, da se podjetje Krivograd KG z osredotočenjem na prodajo z montažo nekako vrača k začetkom. Pokojni Adolf Krivograd je bil skoz in skoz trgovec. »Več ostane s tem, da sami ne proizvajamo več, da nimamo toliko personala, pa tudi zato, ker danes večinoma montiramo v bližini, prej pa smo veliko delali po Štajerskem«, pojasni Florian Krivograd. »Če kupuješ, točno veš, koliko te določeno okno stane pri proizvajalcu in veš, koliko z njim zaslužiš. Ko sam proizvajaš, pa se marsikateri strošek ne upošteva. Recimo vse delo, ki pa ni nikjer navedeno. Da moraš, ko pride tovornjak, razložiti, da moraš noter pospraviti, da imaš vse na svojem mestu. Potem so tu stroški z odpadki pri proizvodnji, pa s profili, ki jih nihče več ne kupi, ker se pač ta barva ne prodaja več. To so vse stvari, ki smo jih nekoč plačevali, a tega denarja nikoli nismo dobili nazaj«, Veronika razloži upravičenost ustavitve proizvodnje lastnih PVC oken.
Kot poudarjata poslovodji, je za stranke sicer cena pomembna, ni pa edinole odločilna. »Gre tudi za zaupanje v podjetje, v kakovost produkta, v to, da komunikacija odgovarja, da se ta ne pretrga, ko je nekaj enkrat prodano, pa da smo sposobni uresničiti želje kupcev po raznih kombinacijah oken in vrat,« pravi Veronika, njen brat Florian pa doda, da »gre za to, da smo zanesljivi partnerji«. »Ljudje na spletu najdejo vse mogoče ponudbe. Poceni robo enostavno dobiš, samo kaj dobiš, kakšna je komunikacija in kaj bo, če se pojavijo problemi? Če je kaj narobe, je naše podjetje v stiku s šefi vseh podjetij, od katerih kupujemo, in lahko v direktnem stiku z njimi odpravimo morebitne težave. Svoje naredi tudi to, da nas ljudje poznajo in priporočajo naprej.« Na lesena okna in montažo se pri Krivogradu čaka tri mesece. Dva tedna minimalno trajajo meritve in usklajevanje s stranko, preden sploh lahko pri proizvajalcu naročijo okna, pojasni Florian. »Če kdo hoče zamenjati samo eno okno in ga sam vgraditi, pa to traja kakih šest tednov,« doda Veronika.
Podjetje Krivograd KG se na svojem sedežu v Šmihelu javno dvojezično predstavlja, medtem ko je njihova spletna stran v nemščini. Tudi na proizvodni hali v Konovecah je iz vlaka dobro viden dvojezični napis Krivograd Fenster I Türen, Okna I Vrata. »To še nikomu ni šlo v nos, oziroma tisti, ki jih to moti, sploh ne pridejo do nas, ampak raje gredo kam drugam«, pove Veronika Krivograd-Cerar.
Ustanovljeno: 1969
Zaposlenih: 7
Glavna dejavnost: prodaja in montaža stavbnega pohištva
Poslovodji: Veronika KrivogradCerar, Florian Krivograd
Spletna stran: www.krivograd.at
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