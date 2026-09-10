»Gre za to, da smo zanesljivi partnerji za naše stranke«

Podjetje Krivograd je od ustanovitve leta 1969 do danes prehodilo dolgo in razgibano pot. Sprva je posel temeljil na prodaji rabljenih kmetijskih strojev, ki jih je Adolf Krivograd najprej kupoval v Zgornji Avstriji, nato pa uvažal iz Nemčije, jih popravil, nato pa večinoma prodajal čez mejo v Jugoslavijo. Z mejo in kupci iz Jugoslavije je bil povezan tudi uspeh nekdanje Krivogradove trgovine z živili in vsem mogočim v Šmihelu, odprte leta 1969 pri Klokarju. Dve leti kasneje je na kraju, kjer še danes deluje, oče začel zidati lastno trgovino za živila in kmečke stroje, okoli leta 1986 pa še halo, v kateri so trije zaposleni proizvajali lesena polkna. Okna je Adolf Krivograd začel prodajati po naključju. Nekaj oken za novo halo, ki jih je poceni kupil v Nazarjah v Sloveniji, je stalo poleg trgovine, mimoidoči pa so se čudili njihovi nizki ceni, v čemer je Adolf Krivograd zavohal dober bodoči ´kšeft´. To je bilo v začetku 80. let, ko je nekdaj veliki posel s kmetijskimi stroji začel nazadovati. Leta 1998 so Krivogradovi v Konovecah začeli tudi s proizvodnjo lastnih plastičnih oken, ki so jo ustavili leta 2024. »Vsi stroji so še tam, lahko kar vklopiš in delaš. Poleg tega, da je težko najti usposobljene delavce, se proizvodnja ni več splačala,« pove Veronika. Leta 2000 so zaprli trgovino, ki jo je vodila mama Katarina. Zaprtje trgovine z mešanim blagom in živili je bil tudi pogoj Veronike in Floriana za kasnejši prevzem podjetja Krivograd KG. »Marže so majhne, živilom pa rok poteče in jih ne moreš več prodati,« razloži Veronika Krivograd-Cerar. V 80. in 90. letih montaža ni igrala vloge, saj je večina kupcev sama vgradila okna in vrata. »Zdaj pa skoraj ne prodajamo več brez montaže,« pove Florian Krivograd.