Poplave 4. avgusta 2023 so močno prizadele gostilno Škufca v Prevaljah, ki tudi čez mejo slovi po picah in drugih jedeh. Po devetih mesecih je gostilna spet odprla.

Po poplavah je družina Škufca ostala devet mesecev brez prihodka. Prihranke je družina porabila v dveh letih korone pred tem. Ni čudno, da je družini Škufca vmes zmanjkala volja, da bi delali naprej, kot pripoveduje Rafi Škufca. »Vse je bilo poplavljeno, voda je stala tri metre visoko,« se spominja Škufca usodnega 4. avgusta. Gostilničarja srečamo v sveže renoviranih prostorih gostilne v Prevaljah, ki jo družina vodi v četrti generaciji. Samo s pomočjo prijateljev in obrtnikov je uspelo, da lahko danes spet obratujemo, pravi. Škode je bilo za pol milijona evrov, od zavarovalnice je Škufca dobil 14.000 evrov. Tudi od države je dobil »nekaj malega«, na večji del podpore pa Škufca še čaka. »Tri mesece smo umazanijo ven spravljali,« pripoveduje. S sušenjem in renovacijo je trajalo devet mesecev, dokler ni družina 5. junija 2024 lahko spet odprla vrata gostilne. V družinskem podjetju dela do sedem ljudi, en sin je vodja postrežbe, drugi vodja kuhinje, v gostilni pa dela seveda tudi Rafijeva žena Jelka.

Stranke so mu potrdile, da je kvaliteta hrane ostala ista, pravi Škufca in dodaja: »Rafijeva pica je ostala Rafijeva pica, Rafijeva hrana je ostala Rafijeva hrana.« Na vprašanje, če je gostilničar moral povišati cene, odgovarja, da je še zmeraj med najbolj konkurenčnimi v regiji. Gostilna je odprta od torka do sobote od 9. do 21. ure, ob nedeljah kuhajo od 10. do 15. ure. Ob ponedelj­kih je gostilna zaprta.