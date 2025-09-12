Goselna vas: »Meti's Hittn« odprta le še nekaj dni

Roku je po 20 letih v tem poklicu dovolj, zato se je odločil za čisto drugo pot in se želi učiti za elektrotehnika. Kot privatna oseba ne moraš narediti velikih korakov v gastronomiji, ker na primer ne dobiš kredita od banke, saj si preveliko tveganje, razloži Rok Tratar. »Druga točka pa je tudi prosti čas, saj moraš delati v restavraciji prav ob vikendih. Vedno, kadar družina kaj praznuje, na primer rojstne dneve, ti vedno delaš. Tudi če si fizično v restavraciji, moraš delati in ne moreš biti stoodstotno prisoten,« še pove Rok Tratar. »Čeprav bom šel na drugo poklicno pot, mi bo kuhanje za vedno ostalo in bom z veseljem kuhal zase in za družino.«