Predvidoma od konca avgusta do oktobra letos bo poslovalnica Zadruge v Globasnici zaradi prenove zaprta.

Poslovalnica v Globasnici je prišla v leta, zato jo bodo obnovili in povečali, napoveduje poslovodja Zadruge Bernhard Reiter. Globaško poslovalnico bodo povečali z 270 na 350 m2 in razširili sortiment.

Zadruga bo letos avgusta prenovila in povečala svojo podružnico v Globasnici. Poslovodja Bernhard Reiter: »Predvidoma bomo poslovalnico v Globasnici zaprli 20. avgusta in jo po prenovi ponovno odprli v sredini ali konec oktobra, odvisno od kapacitet gradbenih podjetij in delavcev.« V novo trgovino bo integriran nekdanji prostor Posojilnice. Del nove poslovalnice bo tudi kmečka trgovina, kjer bodo na voljo tudi pridelki Farant kmetov. Te kmečke trgovine so po besedah Reiterja pri kupcih »zelo priljubljene«. Dodaja, da bo Zadruga po prenovi tudi kraj srečanja: »Zaznavamo, da si ljudje želijo nek prostor, kjer lahko pridejo skupaj, zato bo del Zadruge tudi majhna kavarna.«