Obiskovalce kopališča v Pliberku čaka nekaj razveseljivih novosti. Kopališka mojstra bosta Manfred Hanin in Tamara Knez.

Pliberk Že od jeseni leta 2019 naprej uspešno vodita gostilno v pliberškem kulturnem domu, pred nedavnim smo izvedeli, da bosta z letošnjo poletno sezono prevzela še gostinski obrat v pliberškem kopališču. Špela Železnik in Janez Žižek sta v gostilni »Dom pri Janezu« začela delati z vso paro, domačini so kmalu vzljubili njuno gostoljubnost in izvrstno hrano, jedilni list sega od dunajskega zrezka preko ribjih jedi do pic, ki nasitijo vso družino.

V času pandemije sta nudila hrano za na dom, tudi ta ponudba je bila dobro sprejeta. Minuli teden sta odprla kopališče in tamkajšnjo gostilno. Na obiskovalce kopališča čaka nekaj novosti, goste bosta razvajala z dobro hrano, odprto kuhinjo in »softeis« sladoledom. Ob vikendih bo na voljo glasba v živo, tako da se boste ob okusnih lignjih, dobri vinski kapljici ter domači glasbi počutili, kot bi bili na kakšni plaži Sredozemskega morja. Naročiti je treba samo še vreme.