Dobro obiskana božična tržnica in otroška delavnica: Božično vzdušje v domu

8. decembra je Kulturni dom Pliberk zažarel v božičnem sijaju. Ob velikem božičnem drevesu v kulturni dvorani je svoje izdelke, od nakita do vina, razstavljalo kar 15 ustvarjalcev iz regije Geoparka Karavanke. Pevke in pevci MePZ Podjuna (pred kratkim so osvojili naziv »Koroški zbor leta 2023«) so kot vsako leto pripravili božično delavnico za najmlajše. Približno 100 otrok je sodelovalo z velikim veseljem, medtem ko so ti lahko brkljali in pekli kekse, so se njihovi starši sprehajali po božični tržnici ali uživali ob kavi v restavraciji »Zeitlos im Dom«. Razstavljalci so bili zadovoljni z obiskom, zadovoljen pa je bil tudi poslovodja KD Pliberk Primož Kokovica. Uspešen je bil tudi adventni bazar ženskega gibanja Enotne liste Pliberk. Kakor nam je povedala sotrudnica Krista Mesner, so EL-ženske letos prodale pri­bližno 80 kilogramov domačih keksov. Čisti dobiček dobrodelne akcije pa bodo darovale za projekt »Vinzibus«, ki pomaga brezdomcem v Celovcu in okolici. 12. januarja, ob 19.00 bo v kulturnem domu novoletni koncert, nastopal bo 12-članski Johann Strauss orkester iz Salzburga s sopranistko Katharino Wittmann.