Sestri Weiss delita ljubezen do mila in narave. Slika: Agelika Schiemer

Sredi rožanske vasice Sveče je milarstvo oz. »Žejfarija Weiss/Seiferei Weiss«, kjer obiskovalca objame bogastvo vonjav eteričnih olj in zelišč. Že pri vratih ga pozdravijo lično zapakirana in v vrste zložena mila. Žejfarija se nahaja v nekdanji vaški pekarni, vodi pa jo Ivana Stefaner-Weiss.

Ivana Stefaner-Weiss: V žejfariji delava moja sestra Katja in jaz, imava pa jasno ločene naloge: jaz sem naredila izobrazbo za izdelovanje mila in prijavila obrt, moja sestra pa skrbi za stike s socialnimi mediji oz. z javnostjo. Mila izdelujeva skupaj – Katja se pripelje z Dunaja in začne se nekaj dni intenzivnega dela, ko narediva pribl. 14 različnih vrst mila. To so lepi dnevi. Skuhava milo, ga vlijeva v oblike, počakava, da se ohladi, ga nareževa, potem pa milo zori. Pozneje je mila treba še zaviti in opremiti z vsemi potrebnimi podatki.

Za kuhanje mila so potrebni natančni recepti.

Recepte pripravim jaz, seveda pa jih dava certificirati. Samo dober recept nama ne zadostuje. S Katjo želiva, da nastane milo kot kompozicija imena, sestavin in vonja. Razmišljava o tem, kakšne asociacije imamo z imeni. Če se milo imenuje »Seno«, se prebudijo spomini, občutki in asociacije, ki jih želiva zajeti v harmonično celoto eteričnih olj in naravnih barvil. Želiva namreč, da bi mila budila spomine in pripovedovala zgodbe. Šele ko imava občutek, da je ideja za novo milo dozorela, se začne kuhanje oz. izdelava. Pri delu uporabljava le naravne sestavine, zato kot barvila dodajava le mleto glino. Nekaterim milom dodajava še naravne dodatke, npr. zelišča z mojega vrta kot so to ognjič, sivka, rožmarin ali roženkravt. Roženkravt je ena mojih najljubših rož in rada ga uporabljam kot sestavino najinih mil.

Rokodelki v delavnici Foto: Angelika Schiemer

S katerimi podatki opremita mila?

Kot pri vsakem kozmetičnem produktu je treba navesti vse sestavine. Pri nama so to predvsem različna olja in masti, pa še eterična olja. Navesti je treba tudi alergene, težo itd. S sestro sva ugotovili, da je velikost mila 6 x 8 cm najbolj praktična, ker pri uporabi najbolje leži v roki.

Kje kupujeta surovine in kje prodajata mila?

Veliko stvari za izdelovanje mila najdeš v trgovinah z živili, sicer pa pretežni del sestavin dobivam iz Nemčije.

Ob četrtkih od 17.30 do 18.30 stranke lahko kupijo mila kar v Žejfariji v Svečah, v Celovcu v krojaštvu Weiss, v Želučah v kmečki trgovini Weber, v Škofičah v vasi Holbiče pri Žedermanu, v Borovljah v trgovini Tschauko.

Foto: Angelika Schiemer

Po katerih kriterijih stranke izbirajo mila?

Strankam je všeč, če se mila dobro penijo in lepo dišijo. Seveda pa je odločilen tudi namen, npr. milo za britje, za tuširanje, za umivanje rok ali pa za lase. Pomemben argument pa je tudi dejstvo, da je milo naraven produkt.

Kako se je razvila ideja za lastno žejfarijo?

Prihajava iz rokodelske družine in že doma smo zelo veliko izdelovali sami, predvsem tisto, kar človek potrebuje v svojem vsakdanu. Radi veva, kaj sva dali v izdelek, to je dobro ljudi in za okolje. Tudi ovojni material sva izbrali po tem načelu. Najina mila so torej prijazna do kože in do narave. S Katjo se veseliva, ker samostojno izdelujeva kvalitet­ne izdelke. Imava lep hobi, ki stoji na legalnih nogah. Imava intenzivne dneve kuhanja, ko pa so mila zrela in pripravljena za prodajo, prevladuje zadovoljstvo po končanem delu.