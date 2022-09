Daniel Schest (29) je leta 2013 kot 20-letnik prevzel družinsko podjetje Elektro-und Kältetechnik Schest. Podjetje je leta 1993 ustanovil Danielov oče Stanko Schest in ga vodil skupaj z ženo Moniko. Tudi sin Daniel se ukvarja z elektroinštalacijami in hladilnimi sistemi. Ogromno pa je trenutno povpraševanja po klimatskih napravah, tudi v privatnih hišah.

Ni veliko ljudi, ki lahko v »starosti« 29 let gledajo na že devetletno izkušnjo kot samostojen podjetnik. Med njimi je Daniel Schest, doma iz Strpne vasi. »Ko sem prevzel firmo, ni bilo enostavno, ker me na gradbiščih kot 20-letnega poslovodjo včasih niso jemali resno,« pripoveduje Daniel Schest o svojih začetkih kot samostojen podjetnik. A že kmalu so se na gradbenih sestankih navadili na mladega električarja z lastno firmo, saj je na koncu štelo le dobro opravljeno delo. Schest ima pozimi enega sodelavca, poleti pa dva, letos mu pomaga še študent elektrotehnike iz Slovenj Gradca. V poletnih mesecih je več dela z montažo klimatskih naprav, to pa od Wolfsberga do Spittala in tudi v Sloveniji. Srečali smo ga v pisarni v pliberški obrtni coni pred Libučami, kjer stoji stavba podjetja Schest. Ker so mu že trikrat vlomili v skladišče in mu pokradli bakreno žico v precejšnji vrednosti, ima stavbo pod videonadzorom. »Odkar imam kamere, je na srečo mir,« pravi Schest.

Vedno več klimatskih naprav v hišah

Daniel Schest se je za tehnika eletroinštalacij in hladilnih sistemov izučil doma pri očetu Stanku, ki se je medtem iz zdrav-stvenih razlogov upokojil. Ko je Daniel leta 2008 začel z vajeništvom, so letno montirali samo dve klimatski napravi ali tri. »Zdaj je tako, da v poletnih mesecih montiramo skoraj eno klimatsko napravo na dan,« pravi Daniel Schest. Veliko teh naprav montirajo v birojih in podjetniških stavbah. V zadnjih letih je povpraševanje po klimatskih napravah močno naraslo tudi med privatnimi osebami vseh starosti. Montirajo jih tudi v novih stavbah, pri katerih so dandanes cevi za klimatske naprave že skoraj vedno vgrajene.

Tehnologija se je izboljšala

Današnje moderne klimatske naprave so postale veliko bolj učinkovite kot starejše, ki so »požrle« dosti več toka in bile poleg tega še precej glasne. Za hlajenje 20 m2 velike spalnice porabi sodobna klimatska naprava le kakih 150 kilovatnih ur toka na leto, kar po trenutnih cenah toka pomeni letni strošek 30 €. »Ljudi, ki naročijo klimo, ne zanima cena toka. V poletnih mesecih hočejo biti na hladnem, ker pač visokih temperatur v svojih stanovanjih ne zdržijo več,« pravi Schest. Stranke mu pravijo, da so postala poletja bolj vroča in da je več vročih dni kot še pred leti. Manjša klimatska naprava stane z montažo vred približno 1400 evrov, naprav ima dovolj na zalogi. Prosi pa, da se možne stranke javijo že pred poletjem ali jeseni in ne šele tedaj, ko je v hiši tako toplo, da bi takoj potrebovali klimo. Ker ima poleti toliko dela, je treba včasih malo potrpeti. Schest: »Tako kot se poleti pripraviš na zimo, se moraš pozimi pripraviti na vroče poletje.«

Rad je delal z očetom

Daniel Schest je vse življenje vedno zaposlen doma, pravi, da »česa drugega ne pozna.« Skupaj z očetom Stankom je Daniel rad sodeloval: »Dobro sva se razumela, bil je super čas. Škoda je, da danes ne delava več skupaj, ker se je moral upokojiti. Oče je pa še vedno moj ‘joker’, če se mi zatakne, ga vprašam in mi vedno pomaga.«

Popravlja vse, kar hladi

Pomemben posel za Daniela Schesta so tudi veliki hladilniki in hladilnice. Tudi za umetno ledeno drsališče in stolp za plezanje po ledu v Šmihelu skrbi podjetje Schest, ker je pozimi pogosto pretoplo, da bi nastal naraven led. Tudi za pliberški jormak ima svoj avto z orodjem parkiran kar na sejmišču, da lahko pomaga v najkrajšem možnem času. Na jormaku priključuje električne omare na omrežje. Če izpade kak hladilnik, mora hitro reagirati, da se hrana ne pokvari. Če izpade kakšna hladilnica, mora takoj ukrepati, tudi ponoči ali ob vikendih in praznikih.

Nedelja za delo v pisarni

Za prihodnost si želi, da bi s podjetjem ostal uspešen, odprt je za nove, večje projekte. Že nekaj let sam opravlja tudi dela v pisarni, zelo upa, da bo dobil koga, ki bi mu to delo odvzel, ker to večinoma dela ob nedeljah.

