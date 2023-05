Koroška gospodarska zbornica vabi vse zainteresirane na dan ustanovitve podjetij/Tag der Gründung. Prireditev bo 4. maja na sedežu Koroške gospodarske zbornice v Celovcu (Europaplatz 1) s pričetkom ob 10.00, udeležba je brezplačna.

Ob ustanovitvi podjetja, vseeno ali je to frizerski salon, spletna trgovina ali prevozno podjetje, se pojavi veliko vprašanj. Kako pravilno kalkulirati, kako voditi knjigovodstvo in kako je to sploh z davki in zavarovalnico? Odgovore na ta in številna druga vprašanja boste lahko dobili na dnevu ustanovitve podjetij, ki ga 4. maja organizira koroška gospodarska zbornica (WKO Kärnten). Lucija Wakounig (33) vodi tam oddelek za ustanavljanje podjetij. »Pripravljene bodo delavnice, ki obravnavajo različne izzive, kadar kdo ustanovi podjetje. Na dogodek pa vabimo tudi že aktivne podjetnike, ker bomo obravnavali tudi teme, kot so npr. kdaj zaposliti prvega sodelavca ali kako izboljšati vidnost podjetja na spletu,« razlaga Lucija Wakounig, soorganizatorica dogodka. Dan se bo začel ob 10.00 z govorom uspešnega mladega podjetnika Wolfganga Deutschmanna, ki je s komaj 29 leti poslovodja 14 podjetij in podpira mlade podjetnike in startupe pri uresničitvi poslovnih idej. Poleg delavnic bo na programu več podijskih diskusij tudi na temo družbenih omrežjij in vidnosti podjetja na spletu. Poleg Wakounigove in dveh uveljavljenih ustvarjalk spletnih vsebin bo spregovorila znana blogerka Verena Enzenhofer, ki ima na Instagramu stran z več kot 45.000 sledilci. (@mamawahnsinnhochvier). Dan bodo ob 18.00 zaključili z mreženjem. »Cilj prireditve je, da čim širši publiki predstavimo naš servis, ki ga nudimo kot gospodarska zbornica. Seveda je tudi cilj, da bi ljudje ustanovili podjeta, prej pa morajo biti dobro pripravljeni in to je nam zelo pomembno,« pojasnjuje Lucija Wakounig, ki bodočim podjetnikom po želji rada svetuje tudi v slovenščini. Vse zainteresirane prosijo za predhodno prijavo na spletni strani www.gruendertag.at, kjer je tudi podroben program letošnjega dneva ustanovitve / Tag der Gründung. Prireditev bo potekala v nemškem jeziku.