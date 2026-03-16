»Če si upaš, si lahko s tako trgovino uspešen«

16.3.2026 Železna Kapla Eisenkappel Novice
»Trgovini sem dal ime Josis, ker me v Kapli vsak pozna, saj sem 20 let delal kot trgovec v tukajšnji Zadrugi,« pravi Jozi Ošina (40), ki je nedavno z življenjskim partnerjem Michaelom Nemethom (40) odprl trgovino z živili na glavnem trgu v Železni Kapli. Jozi in Michael, ki prihaja iz Spodnje Avstrije, sta par že šest let in sta se odločila za pot v samostojnost.
Michael Nemeth in Jozi Ošina v trgovini

»O tem sem že od nekdaj sanjal, zdaj pa imam partnerja, ki me rad podpira,« pravi Jozi Ošina. Trgovino z živili vodi zasebno, brez koncerna. »Pomembno mi je, da lahko o sortimentu odločam sam.« Lani junija sta začela renovacijska dela. Jozi Ošina poudarja, da sta jima veliko pomagala starša, saj je bilo prostore trgovine treba temeljito obnoviti. Živita v prvem nadstropju, v pritličju pa je trgovina.

»Odločila sva se za trgovino z živili, ker živila vsak potrebuje in jih vedno potrebuje,« pravi Jozi Ošina. Poleg tega je v Železni Kapli po zaprtju Bille ostala le še ena trgovina – Zadruga.

V trgovini ponujata na približno 200 metrih polic okoli 1700 izdelkov. Največ je živil, nameravata pa ponudbo razširiti še s potrebščinami za šport ali z igračami, česar v Železni Kapli trenutno ni mogoče dobiti. Jozi Ošina se je za trgovca izučil v mali trgovinici Rožer v Železni Kapli, kjer je bil zadnji vajenec pred zaprtjem. »Mislim, da imajo ljudje danes spet željo po malih trgovinicah, ker so bolj osebne in tam nihče ne želi manipulirati z njimi. Če si upaš, si lahko s tako trgovino uspešen, ker jih skoraj ni več.« Cilj je, da bi v poslopju poleg trgovine odprla še delikateso in manjšo kavarno.

Trgovina je odprta med tednom od 7.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.00, ob sobotah pa od 7.00 do 13.00.

