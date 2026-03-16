V trgovini ponujata na približno 200 metrih polic okoli 1700 izdelkov. Največ je živil, nameravata pa ponudbo razširiti še s potrebščinami za šport ali z igračami, česar v Železni Kapli trenutno ni mogoče dobiti. Jozi Ošina se je za trgovca izučil v mali trgovinici Rožer v Železni Kapli, kjer je bil zadnji vajenec pred zaprtjem. »Mislim, da imajo ljudje danes spet željo po malih trgovinicah, ker so bolj osebne in tam nihče ne želi manipulirati z njimi. Če si upaš, si lahko s tako trgovino uspešen, ker jih skoraj ni več.« Cilj je, da bi v poslopju poleg trgovine odprla še delikateso in manjšo kavarno.