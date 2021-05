Ob svetovnem dnevu čebel smo pogledali v svet čebelarjev. O tem, kaj se v njem trenutno dogaja, smo se pogovarjali z lastnikom čebelarske trgovine »Neubersch« v Šmihelu.

Od leta 2003 ima Friedrich Neubersch skupaj z ženo Hanni čebelarsko trgovino. Neubersch, ki je po poklicu mizar, je sprva hotel postati samostojen z izdelavo panjev. Kot čebelar je vedel, da v okolici ni bilo nobene trgovine, kjer bi lahko čebelarji po zmernih cenah kupovali vse pripomočke ali krmo, ki so za gojenje čebel in pridelavo strdi potrebne. Prvo trgovino je imel doma na Suhi pri Šmihelu, medtem ima poslovalnici v Šmihelu in na celovški Rožanski cesti. Stranke prihajajo iz vse Koroške, deloma tudi iz drugih avstrijskih zveznih držav in iz Slovenije. Svoje izdelke prodaja tudi preko spletne trgovine, kjer večinoma kupuje mlajša generacija čebelarjev.

Friedrich Neubersch

Čebelarstvo doživlja »boom«

V zadnjih petih letih se je število čebelarjev na Koroškem od 2000 na okoli 4000 podvojilo, veliko mladih ima zanimanje, naraščaja ne manjka. Veliko strank ima le po dva panja ali tri. Ti mali čebelarji so zelo pomembni, saj s svojimi čebelami skrbijo tudi za opraševanje rastlin, dreves in rož. Vrednost opraševanja čebel za avstrijsko kmetijstvo je ocenjena na pol milijarde evrov letno. Neubersch: »Češnja ima približno 70 % več donosa, če jo oplodijo čebele.« Vsak panj je treba prijaviti, v primeru izbruha bolezni pri čebelah je potrebno vse panje v okolici pregledati in po potrebi ukrepati.

Trgovina v Šmihelu

Več za čebele

Situacija s pesticidi se je v zadnjih letih izboljšala: »Še pred nekaj leti sem v času škropljenja koruze izgubil polovico družine čebel v panju. En teden po škropljenju koruze je od 50.000 čebel ostalo še 20.000 do 25.000 živih.« Tudi zdaj v tem času še nekaj čebel pogine, kljub temu pa je bistveno manj izgub. Drugi problem je prekomerna košnja trave, tudi Neubersch poziva vse ljudi, da pustijo travnik rasti vsaj tako dolgo, da lahko nekoliko vzcveti in ob tem pozitivno omenja iniciativo »Bistrica cveti«.

Svetovanje je ključno

Pri Neuberschevih so dobrodošli tudi začetniki, v trgovini je na voljo vse, kar je potrebno, če želite začeti s čebelarstvom. Veliko časa posvečajo svetovanju strankam, ki to tudi zelo cenijo. Friedrich Neubersch: »Čebelarstvo je kar kompleksna tema, treba je vedeti, o čem govoriš. Tudi razne druge trgovine prodajajo produkte za čebelarje, a tam pač ne dobiš razlag in nasvetov.« Tudi zaradi tega je bilo za Friedricha Neuberscha pomembno, da imajo vsi sodelavci v trgovini vsaj strokovni izpit iz čebelarstva, sam je leta 2008 opravil mojstrski izpit, seveda ima veliko panjev in ve, o čem govori. Trenutno je z razvojem trgovine zadovoljen, zaveda se, da na Koroškem v bistvu nima veliko konkurence. Neubersch: »Lahko bi zvišal cene za deset ali dvajset odstotkov, ljudje bi kljub temu kupovali, ker pač stvari potrebujejo. To pa ni moj način. Naša poslovna filozofija je že vedno bila preprosta. Ostati mora nekaj, da lahko živiš in da lahko agiraš, da se lahko podjetje razvija naprej.«

Friedrich Neubersch je leta 2008 opravil mojsterski izpit iz čebelarstva in ve, o čem govori.

Neubersch poziva vse ljubitelje strdi: »Dobre in kvalitetne strdi ne dobite pri velikih diskonterjih, temveč pri čebelarju v vaši okolici. Ta ima vedno najboljši izdelek.«