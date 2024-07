40-letni Borovljan Mario Verdel bo s 1. januarjem 2025 novi poslovodja Posojilnice Bank. V funkciji bo nasledil zdajšnjega poslovodjo Martina Ressmanna, ki se bo s koncem tega leta upokojil.

Mario Verdel že 20 let dela v bančništvu. Začel je pri Volksbank, nazadnje pa je pri banki Bawag bil odgovoren za več filial. Oče treh otrok in soprog Daniele, roj. Waldhauser, je 15 let igral nogomet za Slovenski atletski klub, trenutno je trener nogometne članske ekipe ATUS Ferlach. Poleg nogometa je strasten lovec. Kakor je povedal Novicam, ga je naloga poslovodje Posojilnice bank mikala, ker se tako družinsko kot tudi kot dolgoletni igralec Slovenskega atletskega kluba čuti povezanega s slovensko narodno skupnostjo na Koroškem. Pravi, da slovenščino razume in lahko sledi pogovorom, težje pa mu gre pri govorjenju. Zaradi tega želi znanje jezika v naslednjih mesecih izboljšati z jezikovnimi tečaji.