Bio-tržnica pri Gšeftu v Šmihelu￼

Društvi »eco-direkt« in »Weltacker/Njiva zemljanov« sta v soboto, 4. junija, vabila na tržnico s ponudbo ekoloških živil. Proizvajalci so prišli iz Koroške, Štajerske, Italije in Slovenije. Tržnica je potekala pod geslom »Slovenske dobrote«, bila pa je na zaprti cesti pred šmihelskim »Gšeftom«, ki je postregel z ekoškoljkami in sardinami. Glasbeno so dan popestrili Šentjanški tamburaši ter Katharina Kapeller in Miro Müller. Poleg raznih olj, namazov in strdi so prodajali še koroško kombučo, ki jo proizvaja Magdalena Pečnik.